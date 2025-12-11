Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la actualización de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) de noviembre de 2025, indicadores que permiten determinar las líneas de indigencia y pobreza en el país. Los datos muestran que, aun con una desaceleración en la variación mensual, los ingresos que necesitan las familias para no ser pobres continúan en aumento acelerado.

Según el informe, un hogar de cuatro integrantes —considerado como familia tipo por la estadística oficial— necesitó $1.257.329 para no caer en la línea de pobreza, y $566.364 para evitar la indigencia, valores correspondientes al Gran Buenos Aires, región de referencia metodológica para la medición nacional.

Los valores de la Canasta Básica Alimentaria y la Total, para los distintos tipos de familia. INFOGRAFÍA: INDEC

Cuánto necesita cada tipo de familia para no ser pobre

Los valores actualizados de la canasta básica total (CBT) para distintos tipos de hogares son los siguientes:

Hogar de cuatro integrantes (pareja de 35 y 31 años con hijos de 6 y 8 años):

-Necesitó $1.257.329 para no ser pobre.

-La CBA (línea de indigencia) se ubicó en $566.364 .

-CBT: $1.000.980

-CBA: $450.892

-CBT: $1.322.433

-CBA: $595.691

Los valores corresponden al cuadro de referencia del resumen ejecutivo del informe, donde se detallan las canastas actualizadas para cada tipo de hogar.

La variación de la CBA y la CBT en el mes de noviembre. INFOGRAFÍA: INDEC

La canasta básica subió 3,6% en noviembre

En noviembre, la canasta básica total (CBT) —que determina la línea de pobreza— aumentó 3,6%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) —que establece la línea de indigencia— subió 4,1%. Así surge de los cuadros 1 y 2 del informe, donde también se muestran las variaciones acumuladas e interanuales.

La CBT acumuló un aumento del 22,7% en los primeros once meses del año.

en los primeros once meses del año. La CBA acumuló un 26,1% en el mismo período.

En la comparación interanual, las subas se ubicaron en 25,5% para la CBT y 28,9% para la CBA. En ambos casos por debajo del IPC interanual (31,5%)

Ingresos mínimos en alza: qué significa para los hogares

El umbral de pobreza por encima del millón doscientos mil pesos refleja el impacto del costo de vida en las economías familiares. Para cualquier hogar cuyo ingreso total sea inferior al valor de la CBT, el INDEC lo clasifica como pobre, porque no puede cubrir el conjunto de bienes y servicios esenciales: alimentación, transporte, educación, vestimenta, tarifas y otros consumos básicos.

A su vez, un hogar cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la CBA es considerado indigente, ya que ni siquiera logra acceder a la alimentación necesaria según los requerimientos nutricionales que define la metodología oficial.

Los montos de noviembre muestran que incluso familias con ingresos formales requieren varios salarios para superar la línea de pobreza. En el caso del hogar tipo, el piso supera ampliamente lo que percibe un trabajador promedio.

La evolución de las canastas muestran la aceleración de las mismas en los últimos meses, por encima de la inflación.

Qué dicen los especialistas

Aunque el informe del INDEC no incluye interpretaciones cualitativas, los economistas consultados suelen señalar que el incremento sostenido de la CBT refleja:

El impacto de la inflación en bienes esenciales.

La recomposición de precios regulados.

El encarecimiento del transporte y los servicios.

La pérdida de poder adquisitivo real de los salarios.

En este contexto, la canasta básica funciona como un indicador clave para entender la situación social: determina cuántos argentinos quedan por debajo de umbrales mínimos de ingresos y marca la referencia para políticas públicas y negociaciones salariales.

Un dato que se volvió central para las familias

El número que deja noviembre es contundente: una familia necesita más de $1,2 millones mensuales para no ser considerada pobre en Argentina. Al mismo tiempo, evitar la indigencia exige superar los $566.000 mensuales.

Con aumentos que continúan mes a mes y expectativas inflacionarias aún presentes, los valores de la CBT y la CBA seguirán siendo un punto central del debate económico y social en el país.