Damián Betular decidió dar un paso al costado de MasterChef Celebrity (Telefe) para instalarse en Mar del Plata durante la temporada estival, integrando el elenco de “Hairspray” en la ciudad feliz; la decisión obliga a la producción a iniciar la búsqueda urgente de un reemplazo para su lugar en el jurado.

Según trascendió, el pastelero dejará el programa en las fiestas de fin de año, se ausentará durante todo enero y tiene previsto reincorporarse, recién, en febrero; la exigencia de las funciones diarias, en la costa atlántica, le impedirá cumplir con las extensas jornadas de grabación del reality culinario.

Ante la vacante temporal que dejará el chef, la producción comenzó a evaluar candidatos para ocupar su lugar en el estrado durante el primer mes del año.

Entre los nombres citados figuran Dolly Irigoyen y Donato de Santis; sin embargo, ambas opciones presentan complicaciones: en el caso de Dolly, la traba principal radica en las largas horas de rodaje que exige el formato, mientras que la vuelta de Donato tampoco asoma sencilla por cuestiones de agenda y disponibilidad para ese período.

Hasta el momento, no se sabe quién tomará su lugar.

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