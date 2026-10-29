Reconocida por mantener un perfil extremadamente reservado en lo que respecta a su vida privada, María O’Donnell sorprendió con una revelación; la periodista decidió hacer una excepción a su habitual cautela y confirmó, públicamente, que se encuentra atravesando un gran presente sentimental.

El anuncio se produjo durante una charla con Sebastián Wainraich en el ciclo “Vuelta y media” (Urbana Play); en el inicio de la conversación, la entrevistada manifestó su enorme satisfacción por haberse consagrado, recientemente, con el codiciado Martín Fierro de Oro gracias a su destacada trayectoria en el medio radial; sin embargo, el tramo final del reportaje tomó un giro distendido y se centró, de lleno, en su vida amorosa.

Ell conductor del programa indagó sobre su situación persona. “Vos estás bien del corazón, ¿no, María?”; ante la consulta, la periodista respondió: “Estoy muy bien, estoy muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Muy contenta”.

Lejos de dejar pasar el momento, el entrevistador decidió ir por más y le repreguntó sobre la posibilidad de dar más precisiones. “¿Querés ampliar o lo dejamos acá?”; entre risas, O’Donnell reaccionó recriminándole el acoso periodístic, pero terminó cediendo para dar la gran primicia: “Sos peor que… Tengo un novio”.

La confesión generó el festejo inmediato de Wainraich, quien celebró la novedad al aire. “¿Estás de novia, María? No sabía nada. ¡Qué bien! Qué linda risa. Qué alegría. María O’Donnell está de novia. Es la noticia que esperaba todo el país”, lanzó, entusiasmado.

A la hora de brindar los primeros datos sobre la identidad de su compañero, la comunicadora prefirió no dar nombres propios pero se encargó de dejar en claro cuáles son las profesiones a las que no pertenece su pareja, descartando de plano al ámbito de la función pública y a los medios de comunicación.“No es político, nunca en la vida… No es periodista. Es diseñador gráfico”, reveló.

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