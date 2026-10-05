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El secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, confirmó a La Opinión Austral que el encuentro nacional previsto en El Calafate para fines de octubre fue postergado y no suspendido.

“El encuentro en El Calafate se posterga, no se suspende”, aseguró Scioli ante la consulta de este medio.

En ese sentido, explicó que la intención es concretar más adelante una actividad que reúna a las autoridades provinciales del área. “Vamos a hacer un encuentro con todos los secretarios de turismo y deporte del país y presentaremos VerTur, una señal de deporte y turismo, que va a tener difusión en todas las provincias para promocionar la agenda de turismo deportivo. El encuentro que estaba previsto en El Calafate se va a hacer más adelante”, afirmó.

El encuentro previsto en El Calafate

Cabe recordar que La Opinión Austral había confirmado el pasado 27 de septiembre que El Calafate recibiría a las máximas autoridades del turismo argentino durante dos jornadas, los días 29 y 30 de octubre en El Calafate.

Scioli y Ricci durante la FIT. Se había anunciado la fecha en El Calafate para los días 29 y 30 de octubre. (Foto: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El cronograma contemplaba la realización de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo y el Foro Nacional de Turismo. La propuesta incluía llevar adelante la reunión del Consejo Federal de Turismo en un espacio vinculado al Parque Nacional Los Glaciares, mientras que el foro estaría destinado al desarrollo de destinos turísticos emergentes.

El anuncio había sido realizado durante la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, en el Auditorio “Argentina”, luego del recorrido realizado por Daniel Scioli por los distintos stands de la Patagonia, actividad que contó con la cobertura del Grupo La Opinión Austral.

El reclamo de Provincia

La definición posterior de concentrar las actividades en Buenos Aires generó el reclamo del Gobierno de Santa Cruz, que pidió revisar la decisión.

Al respecto, el Gobierno de Santa Cruz elevó formalmente un reclamo a Daniel Scioli para que reconsiderara el traslado a Buenos Aires de los encuentros nacionales de turismo previstos originalmente para el 29 y 30 de octubre en El Calafate.

La tapa del diario La Opinión Austral del lunes 28 de septiembre pasado, con el adelanto de la noticia.

Según informó Ahora Calafate, mediante una nota dirigida al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, las autoridades provinciales cuestionaron los argumentos utilizados para modificar la sede y advirtieron sobre las consecuencias que la decisión podía generar para los organizadores y el sector turístico local.

La respuesta fue enviada este lunes 5 de octubre y lleva las firmas de la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, y del secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa. El planteo se realizó luego de que Nación comunicara que la Asamblea del Consejo Federal de Turismo y el Foro Nacional se concentrarían el 30 de octubre en el CENARD, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la FIT, Daniel Scioli recorrió -junto a Ricci- saludó a expositores y visitantes de los stands de la Patagonia. (Foto: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En el documento, Santa Cruz manifestó su “profunda preocupación” y solicitó revisar la medida.

“Consideramos que los motivos expuestos no justifican una modificación de esta magnitud, especialmente cuando la Provincia de Santa Cruz ha realizado un importante despliegue de recursos, gestiones y esfuerzos para garantizar la realización del encuentro”, expresaron Ricci y Gamboa, según publicó el sitio Ahora Calafate.

Ahora, la confirmación de Daniel Scioli a La Opinión Austral abre la posibilidad de que El Calafate vuelva a ser sede del encuentro, aunque en una fecha que todavía no fue precisada.