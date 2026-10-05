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Opción Joven ultima detalles para afrontar uno de los grandes desafíos de la temporada. El representante de la Liga de Fútbol Sur estará presente en la Zona Campeonato del Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA, que tendrá como escenario a Río Grande, y lo hará con un plantel jerarquizado a partir de la llegada de tres refuerzos de experiencia y presente en el más alto nivel del futsal argentino e internacional.

La apuesta del conjunto de Río Gallegos tiene además un condimento especial: volverá a la ciudad fueguina donde en 2024 escribió una de las páginas más importantes de su historia al consagrarse campeón nacional en La Fortaleza. Ahora, dos años después, regresará con la intención de volver a competir por los primeros lugares y defender el prestigio construido en aquella consagración.

Entre las incorporaciones sobresale Lucas Bolo Alemany, uno de los nombres más reconocidos del futsal argentino. Capitán de la Selección Argentina durante la Copa América 2026 y bicampeón de América con la Albiceleste, el jugador llega a Opción Joven después de su experiencia en el Napoli Futsal de Italia, sumando a la plantilla toda la experiencia acumulada en competencias de máximo nivel.

Su llegada representa además un hecho significativo para la Liga de Fútbol Sur, que tendrá en su competencia a un jugador con recorrido internacional y protagonismo en la Selección Argentina. Bolo Alemany desembarca en Río Gallegos para ponerse la camiseta de Opción Joven y aportar su jerarquía en una competencia que reunirá a representantes de distintos puntos del país.

Pero la apuesta del equipo santacruceño no termina allí. También se incorporó Ramiro Vassallo, cierre de 28 años proveniente de Estudiantil Porteño, institución que actualmente compite en la Primera División del Futsal AFA, máxima categoría nacional. El jugador cuenta con una extensa trayectoria en el futsal argentino, con pasos por América del Sud, Argentinos Juniors, Barracas y Hebraica, además de haber integrado la Selección Metropolitana Mayor.

Vassallo también conoce lo que significa competir fuera del país. En 2025 tuvo una experiencia en Europa defendiendo al Sporting Sala Consilina, con participación en la Serie A de Italia. De regreso en Estudiantil Porteño y con presente en la elite del futsal argentino, llegará al Sur para ponerse a disposición de Opción Joven y afrontar este importante desafío nacional.

El tercer refuerzo es Ramiro Rojo, también proveniente de Estudiantil Porteño. El ala zurdo llega con un presente destacado y el antecedente de haber sido protagonista del crecimiento deportivo de la institución porteña durante las últimas temporadas. En 2024 fue parte del plantel que se consagró campeón de Primera C y consiguió el ascenso a Primera B, mientras que en 2025 volvió a festejar un título, esta vez en Primera B, para lograr el salto a la Primera División.

Goleador y desequilibrante, Rojo llega a Río Gallegos después de haber competido en la máxima categoría del futsal argentino y se suma a un equipo que busca fortalecer todas sus líneas para afrontar la Zona Campeonato. Su incorporación, al igual que las de Vassallo y Bolo Alemany, refleja la intención de Opción Joven de elevar el nivel de su plantel para una competencia de alcance nacional.

Ramiro Rojo, otro de los refuerzos de Opcion Joven que llega proveniente de Estudiantil Porteño.

El conjunto de Río Gallegos tendrá una exigente fase inicial en Río Grande. Su debut será el lunes a las 20:00 frente a ADEFU, mientras que el martes desde las 10:00 se medirá con Huarpes y cerrará la primera etapa el miércoles a las 12:00 ante Banco Nación.

Todos los encuentros serán transmitidos por GM Live TV, mientras que las entradas podrán adquirirse de manera virtual a través de la plataforma correspondiente, con un valor final de $5.100, incluido el costo del servicio. La organización y producción del evento estará a cargo de Futsal9420 y la Liga Oficial de Fútbol.

Con un plantel que combina la base que viene liderando el futsal de Santa Cruz con tres incorporaciones de enorme recorrido, Opción Joven se prepara para asumir nuevamente un desafío de primer nivel. Bolo Alemany, Vassallo y Rojo llegan para potenciar a un equipo que ya conoce lo que significa ganar en Río Grande y que ahora buscará repetir aquella historia.