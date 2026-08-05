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El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, inauguró junto al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, y al presidente de Nadando Argentina, Matías Ola, la cuarta edición del Winter Swimming World Cup Argentina.

Este destacado certamen internacional de natación en aguas frías reúne a más de 300 nadadores provenientes de 15 países, y se efectúa en el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz, hasta el 9 de agosto.

La realización de este acontecimiento deportivo de escala global es fruto del trabajo conjunto impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y la organización Nadando Argentina. Esta alianza estratégica consolida a El Calafate como una sede de referencia para eventos internacionales vinculados al deporte, la naturaleza y el turismo.

En diálogo exclusivo con Radio LU12 AM680, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación destacó el impacto económico y promocional de la Copa Mundial de Natación de Invierno, remarcó la importancia de que el país sea sede de este hito deportivo, la articulación entre el sector público y privado, y adelantó el interés firme por desarrollar un centro de esquí en la villa turística.

“Es un hecho histórico fruto de un largo trabajo. Por primera vez en la historia, la provincia de Santa Cruz es sede del Campeonato Mundial de Natación de Aguas Frías, una competencia que sale de los países nórdicos para llegar a la Argentina gracias a nuestra capacidad de organización y a un paisaje deslumbrante”, afirmó.

Turismo, gastronomía y rotura de la estacionalidad

Celebró que el evento trascienda lo estrictamente deportivo: “Colabora de manera directa con la promoción turística y la economía local. Recorrí el centro de El Calafate, los restaurantes, y se veía el entusiasmo y el movimiento. Esto ayuda enormemente a romper la estacionalidad, conjuntamente con los nuevos vuelos directos que van a llegar en la próxima primavera-verano desde San Pablo“.

Subrayó la relevancia de la hospitalidad argentina en el plano internacional: “Argentina es vista como un país receptor de gran nivel en gastronomía y hotelería. El turismo extranjero nos elige cada vez más. Cuando hay un turista, hay trabajo y hay ingreso de divisas. El turismo deportivo ocupa un lugar central en mi agenda porque va camino a ser el mayor empleador mundial”.

Asimismo, resaltó la articulación entre las distintas esferas de gobierno para concretar la competencia, que reúne a más de 300 atletas, en su mayoría internacionales: “Quiero destacar el compromiso y el respaldo del gobernador Claudio Vidal desde el primer momento, y la coordinación de la ministra de la Producción, Nadia Ricci, para definir los apoyos logísticos”.

Infraestructura y el proyecto del centro de esquí

El funcionario ponderó también la infraestructura de la localidad, destacando la oferta comercial, la gastronomía tradicional con sus célebres corderos, el aeropuerto y el autódromo donde próximamente se sumará el Rally.

El evento se realizó en las inmediaciones del Glaciar Perito Moreno.

A la par, destacó la instalación de una piscina flotante montada bajo estrictos estándares de preservación: “Fue la gran novedad este año. Cumplió con todas las exigencias ambientales gracias al trabajo coordinado entre la Administración de Parques Nacionales, encabezada por Cristian Larsen, y la Prefectura Naval Argentina“.

En ese marco, reveló una de las metas a futuro para la localidad: “Me quedó de esta visita el gran objetivo de trabajar para que El Calafate tenga su propio centro de esquí, como lo tienen Neuquén, Río Negro o Mendoza. Se han hecho los primeros estudios y hay un gran interés del sector privado en invertir. Estaré haciendo un seguimiento personal de este proyecto”.

El posteo de Daniel Scioli en redes sociales.

El sector turístico como eje estratégico

Finalmente, valoró la visión sobre la actividad dentro del esquema económico actual: “El gobernador Vidal busca ampliar la matriz productiva de la provincia, no solo con la energía, sino también con el turismo. El presidente Javier Milei definió al turismo como un sector estratégico para la recuperación del país, y eso está ocurriendo: las vacaciones de invierno cerraron con un 6% más de turistas en comparación con el mismo período del año pasado”.

Para concluir, celebró la repercusión internacional del evento en la villa turística, señalando que la cobertura en sus redes sociales alcanzó un “récord absoluto de 160.000 visualizaciones en menos de 24 horas”.