El arzobispo de Buenos Aires y exobispo de la Diócesis de Río Gallegos habló con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos luego de confirmarse que el Papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Desde la emisora de Río Gallegos, ciudad donde nació y donde estuvo al frente de la diócesis entre 2019 y 2023, sostuvo que la presencia del Pontífice será una oportunidad para acompañar a los argentinos en un contexto marcado por dificultades sociales, económicas y por fuertes enfrentamientos.

La visita de León XIV a la Argentina incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque todavía resta definir buena parte de las actividades y los lugares donde se desarrollarán los encuentros con los fieles. El viaje forma parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú que se realizará entre el 6 y el 17 de noviembre.

La confirmación de la llegada del papa León XIV a la Argentina generó una fuerte expectativa dentro de la Iglesia Católica y entre los fieles de todo el país. En ese contexto, una de las voces consultadas fue la del arzobispo de Buenos Aires Jorge Ignacio García Cuerva, quien mantiene un vínculo especial con Santa Cruz y, particularmente, con Río Gallegos, donde fue obispo durante cuatro años.

En diálogo con Gustavo Argañaráz por radio LU12 AM680 de Río Gallegos, García Cuerva habló sobre el significado pastoral de la visita, las expectativas de la Iglesia argentina y los temas que, a su entender, podrían ocupar un lugar central en el mensaje del Pontífice.

“Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande a toda la audiencia. Eh, bueno, sé que los medios me han estado buscando incluso en estos años, pero también traté de preservarme, decir, ‘Bueno, no, no, ya no es mi tiempo.’ Pero en una ocasión de esto de León XIV me parecía que, bueno, estaba bien dar una nota y compartir con ustedes”, expresó al comenzar la entrevista.

Cuándo viene el Papa León XIV a la Argentina

El Vaticano confirmó que León XIV realizará una visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. En el caso argentino, permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

García Cuerva confirmó las fechas durante la entrevista con LU12 AM680 y remarcó que, aunque el itinerario contempla tres ciudades, el sentido de la visita excede esos puntos geográficos.

“Exactamente. La visita es a tres países de América Latina. Nosotros somos uno de ellos. Estará acá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre”, explicó.

Y agregó: “Y si bien visita tres ciudades puntualmente, Buenos Aires, Córdoba y Luján, la visita es al país, ¿no? La visita es pastoral, es a todo el país, lógicamente acotada por 3 días”.

La agenda todavía se encuentra en proceso de definición. Según explicó García Cuerva en declaraciones realizadas también a otros medios, uno de los desafíos será encontrar espacios con capacidad suficiente para recibir a una gran cantidad de personas, mientras continúan las tareas de organización de los encuentros.

La visita será la primera que León XIV realizará oficialmente a la Argentina desde que asumió como Pontífice. El programa definitivo será informado oportunamente por la Santa Sede.

García Cuerva y el mensaje que espera del Papa León XIV

Para el arzobispo de Buenos Aires, la llegada del Pontífice no debe ser entendida solamente como un acontecimiento institucional o religioso, sino como una oportunidad para que la Iglesia y la sociedad argentina escuchen un mensaje que permita reflexionar sobre las dificultades que atraviesa el país.

“Implica en primer lugar recibir al sucesor de Pedro, recibir al pastor de la Iglesia que viene a confirmarnos en la fe, que viene a animarnos en la esperanza, que viene a animarnos en el trabajo artesanal que tenemos que hacer todos los días por la paz y, por supuesto, al mismo tiempo nos viene también a interpelar”, sostuvo en radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

En ese sentido, García Cuerva planteó que el Evangelio y el magisterio de la Iglesia pueden ofrecer una mirada sobre las problemáticas concretas que atraviesa la sociedad.

“Porque entiendo que siempre el Evangelio nos ilumina, el Evangelio y el magisterio de la Iglesia ilumina cada una de las situaciones que viven los argentinos, que viven los ciudadanos, que viven los seres humanos, con lo cual tendremos mucho para trabajar en el post visita también”, afirmó.

La expresión “post visita” aparece así como uno de los ejes de su análisis: para el arzobispo, la importancia del viaje no terminará cuando León XIV abandone el país, sino que sus posibles definiciones y mensajes deberán ser trabajados posteriormente por la comunidad.

Los jóvenes, los “tres ni-ni” y la preocupación por la falta de esperanza

Uno de los temas que el padre Jorge García Cuerva considera centrales es la situación de los jóvenes argentinos. En particular, hizo referencia al concepto de los “tres ni-ni”: jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo.

“Porque creo que, bueno, el Papa dejará seguramente algunas definiciones, entiendo pensando en los viajes que ha hecho hasta el momento, ¿no? En África, en España, hemos escuchado a un Papa que está cerca de los jóvenes y en Argentina sabemos que tenemos los llamados en este momento los tres ni-ni, jóvenes que ni estudian ni trabajan ni buscan empleo, ¿no?”, señaló.

Para el arzobispo, esta realidad representa un desafío que requiere una respuesta que vaya más allá de las estadísticas.

“Los tres ni-ni es un informe social que salió en el último tiempo. Nosotros ya sabíamos que hablábamos de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero a esto también hay que saber de aquellos que ni buscan empleo, es decir, jóvenes que han bajado los brazos”, explicó.

En ese punto, vinculó la situación con la necesidad de recuperar la esperanza.

“Sabemos que hay índices de suicidio importantes y, bueno, justamente lo que no puede faltar es esperanza para nuestros jóvenes, con lo cual creo que en ese sentido la palabra del Papa va a ser una palabra contundente y necesaria”, afirmó.

La problemática de las adicciones también apareció durante la conversación con LU12 AM680. “Y el flagelo de la droga también, padre, ¿no?”, planteó el periodista.

“Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Por eso creo que, insisto, que la palabra del Papa, que su presencia, con su mensaje iluminador le va a hacer muy bien también a las nuevas generaciones”, respondió García Cuerva.

Paz y reconstrucción del tejido social

El arzobispo de Buenos Aires también puso el foco en otro de los temas que considera que León XIV podría abordar durante su visita: la dificultad de los argentinos para reconstruir los vínculos sociales.

“Y tenemos un Papa que trabaja y habla de la paz fuertemente y entre los argentinos sabemos que a veces lo que nos cuesta más son los vínculos y estamos muy enfrentados entre nosotros, con lo cual también ahí vamos a tener algo bueno para escuchar y para después también tratar de practicar”, señaló.

“Y en la misma línea, cuando nos habla de la reconstrucción del tejido social, tenemos mucho para reconstruir entre nosotros”, afirmó.

Para García Cuerva, ese mensaje puede resultar especialmente significativo en un contexto de fuertes divisiones políticas, sociales y económicas. “Así que el Papa, con el mensaje del Evangelio y del magisterio de la Iglesia, nos va a interpelar, nos va a iluminar y por eso es tan interesante y tan lindo recibirlo”, resumió.

“Va a ser una caricia al alma en tiempos tan difíciles” Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires

Durante la entrevista, el conductor de LU12 AM680 le planteó al arzobispo una mirada vinculada con el estado de ánimo de los argentinos y con las dificultades cotidianas que atraviesa una parte importante de la población.

La respuesta de García Cuerva fue contundente respecto del impacto que, según considera, puede tener la presencia del Papa. “Recibimos al pastor que se encuentra con su pueblo, con un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría”, afirmó.

Y agregó: “Como dije, iluminando con el Evangelio y con la reflexión de la Iglesia las situaciones difíciles que vivimos, con lo cual podamos estar presentes o lo tengamos que seguir a través de los medios de comunicación, estoy seguro que todos nos vamos a sentir contentos y por otro lado va a ser una caricia al alma en tiempos tan difíciles”.

La definición sintetiza una de las expectativas que García Cuerva deposita en el viaje: que la presencia del Pontífice pueda generar un espacio de encuentro en una sociedad atravesada por incertidumbres y conflictos.

Un trabajo conjunto entre la Iglesia y el Gobierno argentino

La organización de una visita papal requiere una coordinación entre las autoridades eclesiásticas y los distintos niveles del Estado.

En ese sentido, García Cuerva confirmó que el proceso comenzó a partir de una invitación conjunta y que continuará con tareas coordinadas entre la Iglesia y las autoridades nacionales y locales.

“Es un trabajo mancomunado el que fue primero la invitación tanto del Gobierno Nacional como de la Conferencia Episcopal y ahora será un trabajo mancomunado y en conjunto con el Gobierno Nacional, con los gobiernos locales para poder concretar todo lo que implica la visita del Papa”, explicó.

La organización será uno de los grandes desafíos de los próximos meses, especialmente por la cantidad de fieles que se espera que puedan movilizarse desde distintos puntos del país hacia las ciudades incluidas en el recorrido.

La definición de las actividades y de los espacios todavía está en proceso. La Santa Sede indicó que el programa completo será comunicado más adelante.

La historia de García Cuerva con Río Gallegos

La entrevista tuvo además un componente especial porque García Cuerva no es un referente eclesiástico ajeno a Santa Cruz. Nació en Río Gallegos el 12 de abril de 1968 y años después regresó a la ciudad como obispo.

El 3 de enero de 2019, el Papa Francisco lo nombró obispo de Río Gallegos. Tomó posesión de la diócesis el 23 de marzo de ese año, en una celebración realizada en el Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján”, ante una multitud de fieles provenientes de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Durante los cuatro años que estuvo al frente de la diócesis, García Cuerva mantuvo una fuerte presencia territorial y participó de distintas actividades sociales, religiosas y comunitarias.

Su etapa en Santa Cruz estuvo atravesada por la pandemia de coronavirus, durante la cual la Iglesia debió modificar sus formas de acompañamiento y asistencia. García Cuerva impulsó acciones destinadas a acompañar a familias afectadas por la crisis económica y social, además de participar de espacios vinculados con la problemática de las adicciones y la situación de los sectores más vulnerables.

También estuvo presente en actividades relacionadas con la Pastoral de Adicciones y la iniciativa “Ni Un Pibe Menos por la Droga”, además de acompañar distintas peregrinaciones y actividades comunitarias.

En 2023, el papa Francisco lo designó arzobispo de Buenos Aires, cargo que asumió el 15 de julio de ese año. Desde entonces, su vínculo con Río Gallegos continuó siendo parte de su identidad pastoral.

En julio de 2026, al cumplirse tres años de su llegada a la Iglesia porteña, García Cuerva recordó precisamente la importancia de no perder sus raíces y mencionó de manera especial a la Diócesis de Río Gallegos.

“Siempre digo que no quiero olvidarme de quién soy y siempre le pido a la gente que más me conoce y que ha compartido conmigo la vida, que también me lo marque y me lo diga”, había expresado en una entrevista difundida por el Arzobispado de Buenos Aires.

En aquella oportunidad también había señalado: “Es importante tener en cuenta las raíces”.

“Te atiendo porque veo la característica de Río Gallegos” Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires

Ese vínculo volvió a quedar expuesto en la entrevista con LU12 AM680. Luego de conversar con García Cuerva, el conductor Gustavo Argañaráz contó al aire un detalle que, según explicó, le transmitió el propio arzobispo antes de aceptar la entrevista.

“Imagínense que está dando vueltas inclusive hasta por los grandes medios de comunicación de la República Argentina, me atendió y me dice, ‘Mirá, te atiendo porque veo la característica de Río Gallegos y sin duda me toca en el corazón’”, relató.

El recuerdo de su paso por la Patagonia aparece así como un elemento particular de la conversación. Para una comunidad que lo tuvo como obispo durante cuatro años, el arzobispo de Buenos Aires volvió a hablar desde una radio profundamente ligada a la vida cotidiana de Río Gallegos.

Antes de despedirse, García Cuerva aprovechó para enviar un saludo a los santacruceños. “Para ustedes. Que Dios los bendiga y aprovecho y saludo a toda la audiencia de Santa Cruz con el cariño de siempre”, expresó.

De Río Gallegos a Buenos Aires: el camino de Jorge García Cuerva

La trayectoria de García Cuerva tiene un fuerte componente social y territorial. Antes de llegar al episcopado desarrolló buena parte de su tarea pastoral en barrios populares y en el ámbito penitenciario.

Nacido en Río Gallegos, comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, pero durante su juventud descubrió su vocación religiosa y abandonó la carrera para ingresar al Seminario Diocesano de San Isidro en 1989.

Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1997 en la Catedral de San Isidro. Posteriormente desarrolló tareas pastorales en barrios populares del conurbano bonaerense, fue párroco, participó de la Pastoral Penitenciaria y ocupó distintos cargos vinculados con la asistencia a personas privadas de la libertad.

En 2017, el papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Lomas de Zamora. Dos años después llegó a Santa Cruz y Tierra del Fuego como obispo de Río Gallegos.

En mayo de 2023 fue elegido por Francisco para conducir la Arquidiócesis de Buenos Aires. Desde allí, sus homilías y declaraciones públicas mantuvieron como eje la preocupación por las personas en situación de vulnerabilidad, la pobreza, las adicciones, la violencia y la necesidad de recuperar los vínculos comunitarios.

El recuerdo de Juan Pablo II y una visita que marcó su vocación

En declaraciones realizadas luego de conocerse la visita de León XIV, García Cuerva también recordó un episodio personal relacionado con otra visita papal a la Argentina.

El arzobispo contó que cuando Juan Pablo II visitó el país él estaba terminando la escuela secundaria. Según relató, aquella experiencia tuvo un impacto profundo en su vida y, dos años después, nació su vocación sacerdotal.

Ahora, décadas después, García Cuerva se encuentra en una posición completamente diferente: no como un joven que observa al Papa entre una multitud, sino como arzobispo de Buenos Aires y uno de los referentes de la Iglesia argentina involucrados en la organización de una nueva visita papal.

La llegada de León XIV tendrá además una particularidad histórica: será el primer viaje oficial del Pontífice a la Argentina desde que fue elegido como sucesor de Pedro.

Una visita que busca trascender los cuatro días

Aunque la agenda argentina se concentrará entre el 8 y el 11 de noviembre, García Cuerva insistió durante su diálogo con LU12 AM680 en que la visita debe ser pensada más allá de las fechas concretas.

“Así que el Papa, con el mensaje del Evangelio y del magisterio de la Iglesia, nos va a interpelar, nos va a iluminar y por eso es tan interesante y tan lindo recibirlo”, afirmó.

La expectativa dentro de la Iglesia argentina estará puesta no solamente en las celebraciones y encuentros que encabece León XIV, sino también en las definiciones que pueda dejar sobre los principales desafíos sociales.

Jóvenes alejados de los estudios y del mercado laboral, adicciones, falta de esperanza, enfrentamientos sociales, reconstrucción de los vínculos y búsqueda de la paz aparecen, según la mirada expresada por García Cuerva, como algunos de los grandes temas que podrían atravesar el mensaje del Pontífice.

“Por eso creo que, insisto, que la palabra del Papa, que su presencia, con su mensaje iluminador le va a hacer muy bien también a las nuevas generaciones”, había señalado al referirse a los jóvenes y al flagelo de la droga.

Para el arzobispo de Buenos Aires, el desafío será entonces convertir la visita en algo más que un acontecimiento histórico. La expectativa es que el encuentro con León XIV pueda abrir un proceso de reflexión y trabajo que continúe después de que el Papa deje la Argentina.

La gira por América Latina comenzará en Uruguay, continuará en Argentina y finalizará en Perú. En el tramo argentino, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. El programa detallado será anunciado más adelante.

La nota queda planteada con un eje bien local: la confirmación de la visita papal y las definiciones de García Cuerva desde LU12, pero aprovechando su historia con Río Gallegos para darle mayor profundidad y valor diferencial frente a las notas nacionales.