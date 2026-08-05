El arzobispo de Buenos Aires y exobispo de Río Gallegos dialogó con LU12 AM680, tras confirmarse la visita del Papa León XIV al país. Señaló que el Santo Padre llegará con un mensaje de esperanza, paz y reconstrucción del tejido social, en un contexto que definió como complejo para muchos argentinos.

Durante la entrevista, Jorge García Cuerva puso especial énfasis en la situación de los jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo, además de referirse al avance de las adicciones y a la necesidad de recuperar los vínculos entre los argentinos.

García Cuerva habló por LU12 AM680

La confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina generó expectativa dentro de la Iglesia y entre los fieles. En ese marco, el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva habló con Gustavo Argañarás en Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, una emisora con la que mantiene un vínculo especial por su paso como obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego entre 2019 y 2023.

El viaje del Pontífice se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján. García Cuerva aclaró que, más allá de las ciudades que visite, se trata de un encuentro pastoral con todo el país.

“Exactamente. La visita es a tres países de América Latina. Nosotros somos uno de ellos. Estará acá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre”, confirmó.

Y agregó: “Y si bien visita tres ciudades puntualmente, Buenos Aires, Córdoba y Luján, la visita es al país, ¿no? La visita es pastoral, es a todo el país, lógicamente acotada por 3 días”.

“El Papa viene a confirmarnos en la fe y a animarnos en la esperanza”

Consultado sobre qué significa la llegada de León XIV a la Argentina, García Cuerva destacó el rol espiritual de la visita y sostuvo que el mensaje del Papa estará vinculado con acompañar a una sociedad atravesada por distintas dificultades.

“Implica en primer lugar recibir al sucesor de Pedro, recibir al pastor de la Iglesia que viene a confirmarnos en la fe, que viene a animarnos en la esperanza, que viene a animarnos en el trabajo artesanal que tenemos que hacer todos los días por la paz y, por supuesto, al mismo tiempo nos viene también a interpelar”, explicó.

El papa León XVI visitará el país del 8 al 11 de noviembre.

Para el arzobispo, la visita no será solamente una celebración religiosa, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que atraviesa la Argentina.

“Porque entiendo que siempre el Evangelio nos ilumina, el Evangelio y el magisterio de la Iglesia ilumina cada una de las situaciones que viven los argentinos, que viven los ciudadanos, que viven los seres humanos, con lo cual tendremos mucho para trabajar en el post visita también”, sostuvo.

Los jóvenes ni-ni y la falta de esperanza, uno de los ejes del mensaje

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando García Cuerva se refirió a la situación de los jóvenes argentinos que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo.

El arzobispo consideró que el Papa León XIV podría dejar un mensaje especialmente dirigido a este sector de la sociedad, a partir de los temas que viene abordando en sus viajes.

“Porque creo que, bueno, el Papa dejará seguramente algunas definiciones, entiendo pensando en los viajes que ha hecho hasta el momento, ¿no? En África, en España, hemos escuchado a un Papa que está cerca de los jóvenes y en Argentina sabemos que tenemos los llamados en este momento los tres ni-ni, jóvenes que ni estudian ni trabajan ni buscan empleo, ¿no?”, señaló.

García Cuerva explicó que esta problemática tiene una dimensión más profunda que la falta de oportunidades laborales o educativas.

“Los tres ni-ni es un informe social que salió en el último tiempo. Nosotros ya sabíamos que hablábamos de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero a esto también hay que saber de aquellos que ni buscan empleo, es decir, jóvenes que se han bajado los brazos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de recuperar la esperanza.

“Sabemos que hay índices de suicidio importantes y, bueno, justamente lo que no puede faltar es esperanza para nuestros jóvenes, con lo cual creo que en ese sentido la palabra del Papa va a ser una palabra contundente y necesaria, necesaria”, expresó.

“Va a ser una caricia al alma en tiempos tan difíciles”

Durante la charla con LU12 AM680, el conductor le planteó al arzobispo una realidad que atraviesan muchos argentinos: preocupación, angustia y dificultades económicas y sociales.

García Cuerva respondió que la presencia del Papa puede representar un acompañamiento para la sociedad.

“Por supuesto, por supuesto. Recibimos al pastor que se encuentra con su pueblo, con un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría”, afirmó.

Luego agregó una de las frases más fuertes de la entrevista:

“Como dije, iluminando con el Evangelio y con la reflexión de la Iglesia las situaciones difíciles que vivimos, con lo cual podamos estar presentes o lo tengamos que seguir a través de los medios de comunicación, estoy seguro que todos nos vamos a sentir, eh, bueno, contentos y por otro lado va a ser una caricia al alma en tiempos tan difíciles”.

La definición sintetizó la mirada del arzobispo sobre el impacto que puede tener la llegada de León XIV en un país atravesado por distintas tensiones sociales.

Paz, vínculos y reconstrucción del tejido social

Otro de los temas que García Cuerva destacó fue la necesidad de recuperar la convivencia y fortalecer los vínculos entre los argentinos.

“Y tenemos un Papa que trabaja y habla de la paz fuertemente y entre los argentinos sabemos que a veces lo que nos cuesta más son los vínculos y estamos muy enfrentados entre nosotros, con lo cual también ahí vamos a tener algo bueno para escuchar y para después también tratar de practicar”, expresó.

Además, vinculó esa situación con uno de los desafíos más grandes que enfrenta la sociedad.

“Y en la misma línea, cuando nos habla de la reconstrucción del tejido social, tenemos mucho para reconstruir entre nosotros”, sostuvo.

Para García Cuerva, el mensaje del Pontífice puede ser una invitación a revisar la manera en que los argentinos se relacionan y enfrentan sus diferencias.

La droga y la preocupación por las nuevas generaciones

Durante la entrevista también apareció la problemática de las adicciones. Ante la consulta sobre el flagelo de la droga, el arzobispo aseguró que la presencia del Papa puede ser importante para acompañar a los jóvenes.

“Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Por eso creo que, insisto, que la palabra del Papa, que su presencia, con su mensaje iluminador le va a hacer muy bien también a las nuevas generaciones”, afirmó.

La temática no es ajena a la trayectoria pastoral de García Cuerva, quien durante sus años de trabajo social y durante su etapa como obispo de Río Gallegos acompañó distintas iniciativas vinculadas con la prevención de las adicciones y el acompañamiento comunitario.

El recuerdo de Río Gallegos y el vínculo con Santa Cruz

La entrevista tuvo un valor especial por el vínculo del arzobispo con Santa Cruz. García Cuerva nació en Río Gallegos y fue obispo de la diócesis que comprende Santa Cruz y Tierra del Fuego durante cuatro años.

En ese período desarrolló distintas actividades pastorales y sociales, con especial presencia en barrios y comunidades de la provincia.

El conductor de LU12 AM680 contó que, pese a la gran cantidad de medios nacionales que buscaban declaraciones tras la confirmación de la visita papal, García Cuerva decidió atender la llamada al identificar la característica telefónica de Río Gallegos.

“Me atendió y me dice, ‘Mirá, te atiendo porque veo la característica de Río Gallegos y sin duda me toca en el corazón’”, relató Argañarás.

Antes de finalizar la entrevista, García Cuerva envió un saludo a la audiencia santacruceña.

“Que Dios los bendiga y aprovecho y saludo a toda la audiencia de Santa Cruz con el cariño de siempre”, expresó.

Una visita que busca dejar un mensaje más allá de noviembre

Para García Cuerva, la llegada de León XIV a la Argentina no se agotará en los cuatro días de agenda oficial. El desafío será trabajar luego sobre los mensajes y reflexiones que deje el Pontífice.

“Así que el Papa con el mensaje del Evangelio y del magisterio de la Iglesia nos va a interpelar, nos va a iluminar y por eso es tan interesante y tan lindo recibirlo”, afirmó.

Con los jóvenes, la esperanza, la paz y la reconstrucción del tejido social como principales ejes, el arzobispo de Buenos Aires anticipó la expectativa de la Iglesia argentina ante una visita que considera significativa para un país atravesado por momentos difíciles.