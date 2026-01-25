Daniela Celis, exjugadora de Gran Hermano, puso en palabras una experiencia que atraviesa a muchas mujeres después de un embarazo; en “Patria y Familia”, el ciclo que conduce en Luzu TV, la influencer habló desde un lugar íntimo sobre cómo vive hoy su cuerpo y las emociones que la acompañan desde que fue madre.

Daniela contó que, su estadía en Pinamar, le resultó más difícil de lo esperado; conmovida, explicó que los cambios físicos posteriores a la maternidad impactaron, de lleno, en su autoestima. “Mi cuerpo cambió mucho desde que fui mamá y no me siento cómoda con mi cuerpo”, reveló. Incluso, dijo que, esa incomodidad, la llevó a evitar situaciones cotidianas del verano. “Desde que llegué no me metí nunca al mar, ¿me entendés?”, reveló.

Entre lágrimas, profundizó en el proceso interno que le toca atravesar. “Uno, cuando es madre, tiene que procesar que tu cuerpo cambió y va a cambiar para siempre; no vuelve a ser el de antes; hay que amarlo, abrazarlo y adaptarse a ese nuevo cuerpo”, se sinceró.

También, Celis relató un episodio reciente que la enfrentó con esa inseguridad. “Ayer fuimos con Mar a tomar sol y no pude; mi hermana, me decía ‘dale, te saco una foto’, y, le respondí: ‘no me la saques, no quiero fotos’; no me siento cómoda, no me gusta; la estoy pasando mal”, aseveró, al tiempo que comentó que está trabajando para poder transitar este momento de una manera más amable consigo misma.

Además del aspecto físico, Daniela se refirió a la culpa que siente al alejarse de sus hijas por compromisos laborales. “Me llevo mi mochilita atrás de conciencia, de culpa, de carga, de todo; de hacer videollamada, todos los días, y pensar cómo van a estar después sin las videollamadas”, manifestó en el programa.

En este marco, reconoció que, la distancia, también le genera angustia. “Me cuesta, porque yo nunca estuve tanto tiempo lejos de ellas, ni ellas de mí”, confesó.

Y, cerró con una reflexión sincera sobre sus propias exigencias: “Estoy laburando, me estoy poniendo cosas para decirme a mí misma ‘estoy fuera de casa por trabajo’, y no me estoy permitiendo ni un día de descanso, pero… Son mis fantasmas”.

