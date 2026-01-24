Aunque el Wandagate tuvo su punto de explosión pública a fines de septiembre de 2021, el tema volvió a instalarse luego de que, Maxi López, revelara un detalle poco conocido sobre la reacción inmediata de Wanda Nara tras exponer la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez, a través de aquel posteo que hizo en Instagram.

En este marco, la modelo utilizó sus redes para lanzar un mensaje que, rápidamente, se volvió viral. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió; si bien no mencionaba nombres propios, fue interpretada de forma directa como un ataque hacia la actriz y selló el inicio de un enfrentamiento público.

Años después, el episodio fue recordado por López durante una charla en el programa de streaming “Sería increíble” (Olga), donde aportó su mirada sobre aquellas horas de máxima tensión. “Me dijo: ‘se viene un quilombo’”, contó el exfutbolista sobre el llamado que recibió ese mismo día; en ese momento, La Tía Sebi sumó que “fue la mítica historia ‘otra familia que te cargaste’”, mientras que Nati Jota, remató: “Por zorra”.

Fue a partir de esa reconstrucción que, Maxi, confirmó que hablaba de aquel incendiario posteo y explicó cuál fue el pedido concreto que recibió de parte de Nara; según relató, ella lo llamó, de inmediato, para pedirle que les retirara los teléfonos celulares a sus hijos, quienes estaban con él en ese momento.

La situación, según describió, estaba atravesada por un clima de enojo absoluto: Wanda acababa de descubrir la infidelidad de Icardi con la China, en un hotel de París, y había comenzado a expresar su bronca en redes, tanto contra su entonces marido como contra la actriz, a quien, también, vinculó con conflictos sentimentales previos.

Al recordar ese llamado, Maxi dio detalles inéditos sobre cómo manejó la situación puertas adentro. “Yo estaba cocinando con los chicos, me llama y me dice: ‘sacales el teléfono’”, recordó, antes de explicar la maniobra que improvisó: “Entonces, me inventé un plan: películas y, después, ir a un salón de juegos, pero dejando todos los teléfonos en casa”.

Finalmente, el exfutbolista cerró su testimonio con una escena que, según confesó, lo marcó especialmente; al día siguiente, cuando el escándalo ya era imposible de ocultar, sus hijos ya se habían enterado de que su familia estaba en boca de todos. “Yo siempre me levantaba antes que ellos para hacerles el desayuno y, ese día, me levanté y los tenía a todos ahí; entonces, les dije: ‘Bueno, ¿quieren hablar?’”, recordó.

