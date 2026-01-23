El reciente reencuentro entre Federico Bal y Laurita Fernández, durante una charla en Mar del Plata, dejó al descubierto recuerdos mezclados con bromas y revelaciones sobre su noviazgo en 2017. “Fue un momento de mucho crecimiento para los tres y quiero meter a Mati (Napp)”, indicó el actor, al rememorar la etapa vivida en común, destacando el desarrollo personal compartido en ese tiempo.

El encuentro se produjo de manera inesperada en el espacio “Zona Franca” (Blender), convocados por Juanita Groisman; la periodista logró generar un intercambio, cara a cara, que no estaba previsto en la agenda del programa.

Mientras los testimonios sobre el trabajo en equipo y la convivencia se alternaban, Juanita validó cómo el fenómeno trascendía la pantalla y penetraba en una audiencia que lo vivía como propio durante el “Bailando”. “Yo me sentía un poco parte del grupo”, admitió, y recibió la aprobación de Fede: “Está bien y, eso, es buenísimo”.

Durante un reencuentro televisivo, la comunicador presentó la canción que, el hijo de Carmen Barbieri, compuso para Laura, quien escuchó el tema en el estudio entre risas; Al referirse a la pieza, él, manifestó: “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”. La inspiración para este regalo musical surgió tras una discusión de pareja, según relató Laura, quien asoció el tema a un intento fallido de reconciliación.

Ambos recordaron sus experiencias durante el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, una etapa que marcó un período de exposición mediática y en la que continuaron bailando juntos tras hacer pública su relación; la pareja habló sobre los aspectos positivos y negativos de la fama, destacando las situaciones vividas durante esos años de popularidad.

En el terreno del humor y la autocrítica, emergieron anécdotas que cruzaban lo profesional y lo personal; Fernández sorprendió al preguntar, entre risas: “¿Vos gastaste guita llamando para votarnos?”, a lo que Juanita, admitió: “Cantidad y faltaba a la facultad”. Esta revelación sobre el entusiasmo y la implicancia incluso, económica, dio pie a que Federico, bromease: “¿Se la devolvemos?”, desatando la complicidad entre los presentes.

El intercambio se tornó aún más personal al tocar antiguas discusiones y manifestaciones en redes sociales; Bal, recordó: “Te enojabas, a veces, conmigo, porque siempre te enojabas conmigo, ¿no?”, y, Juanita, admitió: “Y, en general, me quedé enojada con vos”.

En este marco, también puso en valor el rol de las plataformas digitales para crear lazos y oportunidades laborales. “Incluso, en Twitter, también me fui haciendo una carrera como tuitera hablando de los Bailando; la gente me sigue, me sigue recordando como eso”.

Al profundizar en la influencia de las redes, Federico reconoció la vehemencia de los mensajes de Juanita: “Ella me bardeaba mucho, desde el amor, como la hija cuando se separan los papás y se va con la mamá y el padre queda en el apartamento de soltero… mucho misil tiraba por ahí”. Lejos de arrepentirse, la tuitera se hizo cargo y reflexionó a la distancia: “Era un poco merecido… Aunque, quizás, alguno no tanto; ahora, estoy pensando”.

