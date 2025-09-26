Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De reconocida activista feminista a detenida en Argentina

La historia de Antonella Marín Quintero parece sacada de un guion cinematográfico. Reconocida como gestora cultural y activista feminista en Chile, donde impulsó proyectos artísticos en cárceles como la de Valparaíso, hoy cumple más de un mes detenida en la cárcel para mujeres de Batán en Mar del Plata.

Su caso conmocionó a la opinión pública: la Fiscalía la acusa de actuar como una “viuda negra”, seduciendo hombres para luego envenenarlos y robarles. Desde prisión, Marín Quintero asumió con ironía el apodo que le impusieron los medios.

La vida de Antonella Marín Quintero tras las rejas

Desde la Unidad Penal 50 de Batán, la mujer utiliza su celular para publicar en Instagram textos que funcionan como una bitácora de su vida en prisión. Allí describe las condiciones de encierro, la falta de comida y el abandono familiar: “Hoy no aguanto más. Mi cuerpo ya no tiene fuerza; siento una sensación que no sentí jamás. Lloro, y por primera vez no puedo parar… Hemos pasado una semana de mucha hambre; la pobreza se hizo demasiado presente en la celda. Nos dan dos comidas al día; a mí me dan lechuga sola y otras cosas que no se pueden ni comer”.

En otro posteo, denunció malos tratos y expresó su desesperanza en el sistema judicial: “Es doloroso ser sensible en un lugar insensible. Tengo el cuerpo lleno de tortura; lloro en el patio todo lo que puedo. Mi abogada no me defiende en nada, ya ni me contesta; pierdo la esperanza en el sistema público”.

El primer caso: un té envenenado y un robo millonario

La Fiscalía, a cargo de Romina Díaz, le adjudica al menos seis hechos con el mismo modus operandi. Según la reconstrucción del primer caso, la víctima fue un hombre de 46 años que conoció a Marín Quintero a través de Facebook Parejas.

Tras una primera cita, se encontraron nuevamente en la zona de Güemes, en Mar del Plata, y se dirigieron al departamento del hombre. Las cámaras de seguridad captaron a la mujer ingresando por la cochera y el ascensor.

Mientras compartían un té, el hombre comenzó a sentir picazón en la garganta y somnolencia. Se desvaneció y cayó sobre una estufa encendida, permaneciendo inconsciente más de 12 horas. La mujer se retiró del lugar llevándose dos valijas con objetos de valor: una notebook, dos iPhones, un reloj Rolex y varias joyas.

El hecho fue descubierto al día siguiente, cuando la expareja del hombre llegó para entregarle a su hijo y lo encontró en el suelo. El damnificado estuvo internado tres días con arritmias, quemaduras y daños en la vejiga. Los médicos advirtieron: “Si tomaba un sorbo más del té podría haber muerto”.

Del glamour cultural al delito: un cambio drástico

Antes de su detención, Antonella Marín Quintero se había instalado en Mar del Plata en mayo de este año. Participaba de catas de vino y tertulias filosóficas, moviéndose en círculos culturales que contrastan con su actual situación.

Ahora, bajo investigación por múltiples robos agravados, la mujer enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena severa. Mientras tanto, sigue relatando su día a día tras las rejas, transformando su celda en un espacio de exposición pública que mezcla activismo, desesperanza y un caso policial de alto impacto mediático.

Por estas horas, La Opinión Austral pudo constatar que las redes sociales por las que Antonella mencionaba su malestar fueron dadas de baja.