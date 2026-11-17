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Para muchos, compartir un entrenamiento con Lionel Messi y Rodrigo De Paul es un sueño difícil de imaginar. Para Valentín Jaremtchuk, emprendedor oriundo de Comodoro Rivadavia y cofundador y CEO de Win Investments, ese momento finalmente se concretó durante una visita al predio del Inter Miami, en Estados Unidos.

“Fue mágico, lo veníamos buscando hace tiempo como todo, y se nos dio la posibilidad de poder estar en entrenamiento ayer a la mañana”, relató en una entrevista con Radio LU12 AM680 Río Gallegos. La experiencia incluyó una hora para observar la práctica del equipo, sin teléfonos celulares, y un encuentro posterior con algunas de las principales figuras del plantel.

“Después del entrenamiento, que fue una hora en la cual lo pudimos disfrutar, porque no se puede estar con celulares, así que no había otra cosa que verlo a él entrenar, junto a Rodrigo y todo el equipo del Inter de Miami, y luego que terminó el entrenamiento, la verdad que el Kily, Leo y Rodri me dieron la oportunidad de poder estar un ratito con ellos, sacamos unas fotos y charlar brevemente”, contó.

La oportunidad, explicó, era un objetivo que venía persiguiendo desde hacía tiempo y que pudo combinar con sus actividades comerciales en Miami. “Fue más que especial y mágico, y obviamente uno quedó eternamente agradecido por ese lindo momento con ellos”, expresó.

Jaremtchuk también destacó la cercanía con la que fueron recibidos por los futbolistas. “Son pibes normales argentinos, que son leyendas, pero no dejan de ser seres humanos. Y la verdad que tuvimos un trato muy lindo, de igual a igual siempre”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, volvió sobre la impresión que le dejó el encuentro con el capitán de la Selección argentina y el mediocampista. “Los tres, una humildad, una sonrisa, nada, la verdad que gente de primera”, resumió. Incluso contó que la fotografía que se llevó de recuerdo ya tenía destinatarias: sus abuelas. “Se la mandé a mis abuelas, que ellas enseguida me la van a imprimir, seguramente. Ya sé cuál va a ser el regalo de Navidad”, comentó entre risas.

Una empresa nacida en la Patagonia

Más allá de la experiencia futbolística, la visita a Miami también estuvo vinculada con el desarrollo de Win Investments, la empresa que Jaremtchuk fundó junto a otros emprendedores, entre ellos el también comodorense Gonzalo Busnadiego y Agustina Román.

La compañía trabaja con tecnología blockchain para digitalizar derechos económicos vinculados a la formación de futbolistas profesionales y permitir que personas de distintos lugares del mundo puedan invertir en ellos. “Creamos Win, que somos la primera fintech que democratizó el mercado de pases a nivel mundial”, explicó.

El empresario detalló que la plataforma se enfoca en el derecho de formación, que representa el 5% de determinadas transferencias de jugadores profesionales y corresponde a los clubes que participaron de su desarrollo. A través de la tokenización, ese derecho puede dividirse en pequeñas fracciones para que los usuarios participen de una inversión que antes estaba reservada a estructuras privadas y a un número reducido de actores.

Valentín Jaremtchuk con Rodrigo De Paul, otro campeón del mundo.

“Estar tokenizado significa que uno puede digitalizar un activo y que la gente pueda invertir en un activo al que antes no podía acceder”, explicó. Como ejemplo, mencionó el caso de Alexis Mac Allister: una persona puede adquirir una fracción vinculada a sus derechos de formación y, si se concreta una transferencia que genera esos ingresos, el beneficio correspondiente se destina al club formador, en este caso Argentinos Juniors.

Según precisó, la plataforma cuenta con más de 250 futbolistas tokenizados, entre ellos Lionel Messi, Lisandro Martínez, Nicolás González, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Nehuén Pérez y Fausto Vera, entre otros. También mencionó a jugadores surgidos de la región, como Tomás Conechny, formado en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia.

Jaremtchuk señaló que la aplicación permite registrarse y acceder a los productos disponibles, con inversiones que pueden comenzar desde un euro. De acuerdo con los datos que compartió durante la entrevista, la compañía ya tiene usuarios en más de 60 países y supera los 180.000 activos.

Sin embargo, hizo hincapié en que no se trata de una apuesta deportiva ni de una inversión sin riesgos. “Un producto que te dice que no hay riesgo, es mentira. Cualquier producto de inversión tiene su riesgo, así también tiene rentabilidad”, advirtió.

En ese sentido, explicó que el valor de la inversión depende de la trayectoria y las transferencias de cada futbolista, pero también puede verse afectado por lesiones, retiros o la posibilidad de que un jugador quede libre. “También podés perder el total de tu inversión”, remarcó.

El objetivo: financiar a los clubes formadores

Uno de los propósitos centrales del modelo es que los clubes puedan anticipar ingresos que, de otra manera, recién percibirían cuando se concrete una transferencia. De esa forma, pueden disponer de recursos para sostener su estructura y fortalecer el trabajo en las divisiones formativas.

“Los clubes forman jugadores que valen millones, pero a veces tardan muchos años en percibir los ingresos de los jugadores que forman”, explicó. Y agregó que la herramienta permite “hacer líquido este derecho anticipado”.

El proyecto, contó, surgió durante la pandemia, a partir de conversaciones y recorridas por la zona de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. “La idea nació de los vientos patagónicos, de las playas de Rada Tilly y Comodoro, caminando por ahí en pandemia”, recordó.

La empresa fue sumando acuerdos con entidades deportivas y federaciones. Jaremtchuk mencionó los vínculos con la AFA, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Liga de España y, más recientemente, la Federación de Senegal. También destacó el trabajo de un equipo profesional y de inversores que acompañaron el crecimiento de la compañía.

Con la expansión internacional como horizonte, el CEO proyectó el alcance que podría tener el sistema en los próximos años. “De acá a cuatro años, al próximo Mundial, me atrevo a decir que van a estar todos los jugadores del planeta tokenizados”, afirmó para cerrar.