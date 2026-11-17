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El Gobierno nacional destacó las aclaraciones del papa León XIV acerca de su intención de no politizar el mensaje durante su visita a la Argentina, pero evitó responder a sus cuestionamientos sobre la violencia y el odio.

Desde Casa Rosada también apuntaron contra el peronismo, al que acusaron de intentar “apropiarse” de su discurso. Las declaraciones del Sumo Pontífice se conocieron este martes, durante el vuelo de regreso al Vaticano, cuando pidió al presidente Javier Milei prestar mayor atención a los sectores más necesitados.

Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladó desde Lima hasta Roma, luego de concluir su gira apostólica por Sudamérica, León XIV se refirió a sus encuentros con el mandatario argentino, las diferencias ideológicas entre ambos y la situación social y económica del país.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político“, aclaró al ser consultado acerca de su relación con Milei.

Sin embargo, reveló cuáles fueron los principales temas de conversación durante sus reuniones: “Hablé del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

En ese sentido, explicó que abordaron las dificultades económicas que atraviesa el país y destacó los puntos de coincidencia en torno a la defensa de la vida y la dignidad humana.

“Me sentí como en casa”, aseguró el Papa León en su última misa en territorio argentino.

“Había una mutua comprensión al decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Él también tenía una apertura a escuchar este mensaje, entonces creo que ha sido algo muy positivo”, sostuvo.

El Pontífice cuestionó igualmente el uso del “lenguaje violento”, una observación que volvió a poner en discusión el tono de la confrontación política en la Argentina. Sin embargo, el Ejecutivo evitó pronunciarse al respecto y concentró su respuesta en la aclaración de que las palabras del líder religioso no tuvieron una intención partidaria.

“Desde el momento cero dijimos que no venía a dar un mensaje político. Sus dichos nos dejaron bien en la lectura previa. El que quiso apropiarse del discurso quedó sepultado”, expresó una fuente oficial a Noticias Argentinas.

La postura del Gobierno quedó expuesta durante la habitual conferencia de prensa de los martes, cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado acerca de las declaraciones del líder de la Iglesia Católica.

“El presidente quedó conmovido con la visita de León XIV. El papa menciona la relación que tuvieron. Más que interpretarlo, prefiero invitar a todos a verlo. Sus palabras hay que interpretarlas individualmente, y me quedo con el mensaje que da en el avión de que no quiso politizar”, sostuvo el funcionario.

A continuación, afirmó: “No es un mensaje político. Es un mensaje cristiano, católico, en línea con la doctrina social de la Iglesia, que yo, personalmente, no la veo incompatible con la forma de ver la política económica de este Gobierno”.

Por otra parte, un integrante de la mesa política señaló que Milei moderó sus expresiones en las últimas apariciones públicas y evitó los insultos. “Al menos por ahora“, advirtió.

En las filas oficialistas también acusaron al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de intentar utilizar políticamente las palabras de León XIV. Según consideraron, esa postura dejó expuesta la estrategia del kirchnerismo. “Nosotros nos corrimos de escena. Esto ayudó mucho a que identificaran el uso político que hizo el kirchnerismo”, plantearon.

Finalmente, en Balcarce 50 interpretaron que los cuestionamientos del papa en defensa de los sectores más vulnerables estuvieron dirigidos al conjunto de la dirigencia política, sin distinción partidaria.

“Era algo que quería decir. No le gusta que lo interpreten desde ningún sector“, aseveró un funcionario con fuertes vínculos con la Iglesia Católica.

Adrián Ravier, vocero presidencial.

El regreso al Vaticano

El avión que trasladó al papa desde Lima aterrizó a las 8:48 (hora de Roma) de este martes en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, tras aproximadamente 15 horas de vuelo.

De esta manera, concluyó su sexto Viaje Apostólico, que incluyó visitas a Uruguay, la Argentina y Perú, donde participó de celebraciones religiosas, encuentros pastorales y actos oficiales.

Durante el trayecto, como parte de una tradición, León XIV envió telegramas a los jefes de Estado de los países cuyo espacio aéreo atravesó el avión pontificio. Entre ellos, saludó a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a quien agradeció la hospitalidad recibida durante su estadía.

A su vez, hizo llegar mensajes a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Francia, Emmanuel Macron, y envió saludos al rey de Marruecos, Mohammed VI, y al monarca español, Felipe VI.

A su regreso a Italia, dirigió un mensaje al presidente Sergio Mattarella, en el que destacó la vitalidad pastoral de las Iglesias de Uruguay, la Argentina y Perú, así como el aporte de sus santos al testimonio del Evangelio.

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