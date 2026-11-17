Una nueva emisión del certamen gastronómico “MasterChef Celebrity” (Telefe) dejó un picante intercambio protagonizado por Wanda Nara, Edith Hermida y Karina Mazzocco; todo sucedió cuando, la conductora, notó que la periodista atravesaba el desafío culinario con evidentes complicaciones, exhibiendo una estación completamente desordenada y gestos de incomodidad mientras corría el reloj, por lo que decidió acercarse para consultar qué ocurría. “Te veo un poco conflictuada. La mesada es un caos. Vos no sos así, Kari, ¿qué está pasando?”, lanzó.

Ante esa observación, Mazzocco reconoció que no estaba atravesando un buen día en la cocina y dejó entrever su malestar al señalar que sentía “mala onda” en el ambiente mientras intentaba sacar adelante su receta.

Con la intención de darle una mano, Wanda optó por llamar a Hermida para que se sumara a colaborar en la estación; sin embargo, lejos de llevar calma, la panelista ingresó en escena con su habitual ironía y disparó entre carcajadas: “¿Querés que vaya a levantarte el segmento?”.

Ese comentario despertó, de inmediato, la desconfianza de Karina, quien sospechó que se trataba de una maniobra compartida para ponerla aún más nerviosa en plena recta final del desafío y lanzó en tono de broma. “Para mí ella la cabeceó a Edith y le dijo: ‘Vení, que la agarramos entre las dos’”, comentó.

Pese a que Nara negó cualquier tipo de acuerdo previo asegurando que simplemente miró hacia un costado y vio que Hermida ya estaba parada cerca de la isla, Mazzocco se mantuvo firme en su postura defensiva y rechazó de plano el auxilio de ambas advirtiendo: “Viene y entre las dos me quieren sanguchear. No lo van a lograr”.

Acto seguido, cuando la conductora le aconsejó aprovechar los últimos minutos para limpiar su sector de trabajo o ir adelantando la presentación del plato, la participante retrucó con altura: “Si quieren disfrutar de mi emplatado, bienvenidas a mi isla”, dijo con otro filoso pase de factura hacia la presentadora cuando esta intentó mostrarse inocente en la disputa: “No te hagas la santa, que sos la conductora, pero no sos ninguna santa”.

Tras el intenso cruce verbal, el clima se distendió cuando, Karina, decidió invitar a Wanda a probar un adelanto de su preparación, destacando que una de las salsas incluía yogur ahumado y aclarando su origen con firmeza: “Me lo hizo Dolly, así que, no jodan”.

Aunque la conductora aceptó el convite, no ocultó su desconfianza respecto a la intensidad del condimento y bromeó antes de llevarse el bocado a la boca: “Tengo miedo de que me envenenes”.

Luego de que la participante le pidiera que no se preocupara y de que Edith también participara de la prueba culinaria, el efecto del condimento se hizo sentir a los pocos segundos provocando tos y sorpresa por la potencia del sabor, al punto de reconocerse sin vueltas: “Es recontrapicante, pero picante de morir”.

Para coronar el divertido momento televisivo, Mazzocco justificó la elección de ese bocado tan intenso para su compañera lanzándole una última chicana entre risas: “Ella es picante, te voy a dar un bocadito picante”.

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