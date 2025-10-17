Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las elecciones 2025 se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, y como en cada proceso electoral nacional, el voto es obligatorio para los ciudadanos argentinos que tengan entre 18 y 70 años. Según la Cámara Nacional Electoral, quienes no concurran a emitir su voto sin una justificación válida estarán sujetos a multas económicas y posibles restricciones administrativas.

De cuánto es la multa por no votar

De acuerdo con la Justicia Nacional Electoral, la multa por no votar varía según la cantidad de veces que el ciudadano haya incumplido esta obligación.

Primera infracción: la multa es de $100.

Segunda infracción o reincidencia: la sanción aumenta a $500.

Estas cifras están actualizadas según el documento oficial de preguntas frecuentes para las elecciones 2025 del Ministerio del Interior.

Qué pasa si no pago la multa

Si un elector no vota y tampoco paga la multa, su nombre quedará registrado en el Registro de Infractores al Deber de Votar. Esto puede generar varias consecuencias, entre ellas:

No poder realizar trámites ante organismos públicos nacionales, provinciales o municipales durante un año.

Imposibilidad de ser designado para cargos o funciones públicas.

Figurar en el padrón con la anotación de “infractor”.

Para evitar estos inconvenientes, el pago puede hacerse en línea desde el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Quiénes están exceptuados de votar

Existen casos en los que no es obligatorio votar. Según la legislación vigente, están exceptuados:

Los menores de 18 años y los mayores de 70.

Quienes se encuentren a más de 500 km del lugar donde deben votar y puedan justificarlo.

Personas que estén enfermas o imposibilitadas de concurrir al establecimiento.

Funcionarios y personal de organismos electorales que deban cumplir tareas el día del comicio.

En todos los casos, es necesario presentar la justificación correspondiente ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección.

Cómo justificar la no emisión del voto

Los electores que no puedan presentarse a votar deben ingresar al sitio web de la Cámara Nacional Electoral y cargar la documentación que acredite el motivo: certificado médico, comprobante laboral o constancia policial.

Una vez validado el justificativo, el ciudadano quedará exento del pago de la multa y de las sanciones asociadas.

La importancia de participar

Más allá de las sanciones, la participación electoral es una herramienta fundamental de la democracia argentina. Votar es ejercer un derecho y una responsabilidad ciudadana, y conocer las consecuencias de no hacerlo es clave para fortalecer la transparencia y la representatividad en las elecciones 2025.