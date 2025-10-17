Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde hace un tiempo, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una guerra mediática y judicial y, una de sus disputas, es sobre sus hijas, que se encuentran con la modelo en Argentina; ahora, Elba Marcovecchio dio detalles sobre la posible restitución internacional.

La abogada sostiene que el argumento del futbolista es que “la empresaria habría viajado a Argentina sin el consentimiento de él para “retener” a las menores”; en este marco, en comunicación con “Intrusos” (América TV), Elba indicó que el “centro de vida” de las niñas sería Estambul, mientras que, Argentina, es el país donde viven por la “sustracción ilegítima que hizo la madre”. “Cuando tenés una demanda de restitución internacional es parte de un presupuesto, que es una sustracción ilegitima por llevar y retener en un lugar a las niñas sin el consentimiento del padre”, comenzó diciendo.

“Una acción de restitución tiene distintas jurisdicciones: por un lado, tenés a Estambul, que los abogados son coordinados por los abogados de Milán y la parte de Buenos Aires; eso, para hacerlo prolijo, hay que coordinar acciones y poner blancos sobre negros. Hay un viejo dicho, que dice: “quien no tiene la razón confunde y mete mucha mugre”, continuó diciendo, y, agregó: “Nuestro argumento más contundente es ese y, escuché en una entrevista en vivo que hizo Wanda, que ella manifestaba que “Mauro tiene intenciones de que ella vuelva a Estambul’, pero… ¡De ninguna manera!”, aseveró.

“La intención es que las nenas viajen y será cuestión de organizar, como se organizan todos los padres y madres separados que viven en distintos países, pero de ninguna manera la intención de Mauro es que Wanda vaya allá… me da la impresión de que ella intenta instalar una figura de Mauro que no suelta y seguir dañando a la China Suárez”, detalló la abogada.

Por último, Marcovecchio comentó sobre la restitución internacional contra Wanda Nara: “Todo esto parece que, la batalla entre Wanda y la China, donde quedan en el medio las nenas, no Mauro”, y, concluyó: “Esto se resuelve pronto; la restitución es la acción mas rápida que hay. La Justicia es lenta, pero debería ser pronto y no puedo dar una fecha aproximada; podría ser de acá a 15 días, pero, no sé”.

Por su parte, Wanda aseguró que su equipo legal le manifestó la imposibilidad de la restitución. “Mis abogados dicen que no hay chance de que eso pase, pero sus abogadas dicen que sí… No sé si no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar”, señaló en una reciente entrevista.

