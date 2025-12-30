Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista concedida a LU12 AM680, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo de la Torre, brindó detalles sobre la entrega de certificados de posesión de terrenos en Río Gallegos terrenos en el marco del 48° aniversario de la institución.

Destacó un cambio de paradigma en la política habitacional, donde la prioridad absoluta será entregar lotes que cuenten con servicios básicos para garantizar que las familias puedan construir y mudarse efectivamente.

Infraestructura y urbanización

De la Torre confirmó que la entrega de certificados de posesión de terrenos en Río Gallegos de 50 terrenos seleccionados bajo el criterio de contar con infraestructura existente o próxima a finalizarse.

El titular del organismo explicó que se está trabajando en manzanas donde se construye la red de gas, en zonas que ya poseen tendido eléctrico y donde también se ejecutará la red de agua. Estas acciones se concentran principalmente en el Barrio 22 de Septiembre y en el Barrio Chimen Aike, ambos de Río Gallegos.

Los operarios de la empresa Distrigas en el lugar de la obra, b° 22 de Septiembre.

Nuevas gestiones

Asimismo, el presidente del IDUV fue crítico con la gestión de tierras que se realizaba anteriormente. Sostuvo que están tratando de “cambiar el sistema deficiente de entregar lotes sin servicios, ya que la legislación actual obliga a la familia a presentar el proyecto en 60 días y comenzar la construcción en 180 días”.

De la Torre señaló que “es contradictorio exigir estos plazos si el Estado no garantiza los servicios, pues las familias terminan invirtiendo en construcciones donde finalmente no pueden vivir”.

Respecto a la planificación para el próximo año, adelantó un cambio drástico centrado en la modernización. El objetivo es digitalizar todo el sistema para que la gente pueda solicitar terrenos a través de una aplicación o página web. Además, se planea implementar tasas administrativas para asegurar que los solicitantes sean personas con un interés real en llevar adelante un proyecto de vivienda familiar.

Sobre la actualización de legajos, estimó que a fines de enero se finalizará el padrón de vivienda en toda la provincia. Este proceso también busca ser digital, evitando que los vecinos deban asistir presencialmente para la documentación previa. Solo quienes resulten adjudicados deberán presentar los papeles originales o copias legalizadas para concluir el trámite.

Alta demanda

Debido a que la demanda supera la oferta de lotes con servicios, el IDUV ha comenzado a filtrar a los postulantes. En esta oportunidad, la totalidad de los adjudicados presentaron comprobantes de materiales para demostrar que tienen la capacidad inmediata de cercar el predio e iniciar la obra.

Finalmente, el funcionario fue tajante sobre las sanciones por irregularidades. Advirtió que a quien incumpla los plazos se le retirará el terreno y quedará inhabilitado temporalmente. En el caso de las usurpaciones, se aplicará el desalojo y una sanción que podría llegar a los 10 años de inhabilitación para realizar trámites en el IDUV.

También denunció la venta ilegal de terrenos en redes sociales por parte de personas que no poseen título de propiedad. Aseguró que el organismo está trabajando para recuperar esos lotes, ya que pertenecen al Estado, y calificó estas maniobras como un ilícito que no será tolerado en este proceso de reordenamiento.