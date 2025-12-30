En la última emisión de “MasterChef Celebrity” (Telefe), se vivió una jornada cargada de sensibilidad luego de que Maxi López tuvo que poner una pausa a su participación; no se trata de una eliminación, sino de un llamado mucho más importante: el de su familia, que lo aguarda al otro lado del Atlántico.

El exdelantero, que actualmente vive en Ginebra, tomó la decisión de volar hacia Suiza para acompañar a su pareja, la modelo Daniela Christiansson; el motivo es la llegada de su segundo hijo juntos, un evento que el futbolista no piensa perderse; con la honestidad que lo caracteriza, Maxi bajó de la zona de seguridad para hablarle a sus compañeros y a los televidentes, dejando, en claro, su situación. “Se me terminó el tiempo; me están esperando, así que tengo que viajar”, indicó.

En este marco, el trío de jurados, compuesto por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, sorprendió al concursante con un detalle que lo desarmó frente a las cámaras: le obsequiaron una réplica miniatura del delantal oficial del programa para Lando, el bebé que está en camino; este gesto simbólico desató las lágrimas de López, quien encontró, en ese regalo, el impulso necesario para asegurar que, su historia en el reality culinario, todavía no terminó; al respecto, López, expresó: “Todo esto me da más fuerzas para volver”.

Pese a los kilómetros que lo separarán del estudio por un tiempo, el compromiso de Maxi con el certamen quedó sellado con sus propias palabras; previo a retirarse, reafirmó su intención de retomar su puesto en la cocina apenas su situación familiar se lo permita. “Vuelvo después de unas semanas para estar, de nuevo, con mi familia de Masterchef”, aseguró.

