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Por Hugo Ferrer

La Resolución 515/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, firmada el 6 de octubre de 2026 por el ministro Juan Bautista Mahiques destaca creación de una Comisión Redactora, la que fue definida como la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Todos los miembros ejercerán sus funciones de manera ad honorem.

Mahiques busca adecuar el ordenamiento nacional, que data de 1967, al Código Civil y Comercial vigente desde 2015 y acortar la brecha con las provincias que ya implementaron la oralidad efectiva en sus procesos. La actualización es una necesidad imperiosa.

Para su elaboración se tiene como referencia a Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial de la Nación, desarrolladas en el marco del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, y el anteproyecto de ley presentado en 2019.

De Onganía a Milei

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación fue establecido por la Ley 17.454, dictada el 20 de septiembre de 1967 en la Capital Federal. En esa época, el presidente de facto de Argentina era el teniente general Juan Carlos Onganía: gobernaba en el marco del régimen militar autodenominado Revolución Argentina. Hay que destacar que al encontrarse disuelto el Congreso Nacional durante la dictadura, la norma no fue sancionada por el Poder Legislativo, sino promulgada directamente como una “ley decreto” expedida por el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por Onganía.

En 1981, después de las modificaciones introducidas por la Ley 22.434, se aprobó mediante el Decreto 1042 un texto ordenado que incorporó esos cambios.

Recordemos que desde entonces hubo nuevas reformas parciales, entre ellas la dispuesta por la Ley 25.488, aunque sin una revisión integral de su estructura.

Hasta que se llegó al 1 de agosto de 2015, cuando entró en vigencia el actual Código Civil y Comercial de la Nación.

Según la resolución, aquella reforma introdujo modificaciones sustanciales, que no fueron adaptadas en su totalidad.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Dos meses para el anteproyecto

En 60 días corridos deben redactar un anteproyecto de reforma integral a partir de la primera reunión de la Comisión. Para Mahiques, entre los ejes principales se destacan: instaurar el sistema de oralidad en el proceso civil y comercial; incorporar herramientas tecnológicas para modernizar la gestión judicial; simplificar procedimientos y favorecer la resolución de conflictos; garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

En la estructura de trabajo se determinó que Martín Cardone será el coordinador general. La Subcomisión Redactora, encargada de evaluar los artículos desarrollados, estará compuesta por Martín Cardone, Director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires; Osvaldo Alfredo Gozaíni, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tratadista y jurista; y Juan Manuel Converset, vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. En la Subcomisión Revisora participarán representantes del Ministerio de Justicia, como Pamela Viviana Kazmirczuk, funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación y especialista en Derecho Procesal Civil; los magistrados Gabriela Mariel Scolarici, integrante de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Maximiliano Luis Caia, integrante de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Alejandro César Verdaguer, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 102; Julio Fernando Ríos Becker, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 43; María Constanza Caeiro, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 30; Javier Jorge Cosentino, vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Silvina Andrea Bracamonte; jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1; los funcionarios judiciales Agustín Prada Errecart, secretario judicial en el fuero Civil de la Capital Federal; Romina Kelly, secretaria de juzgado en el fuero Civil de la Capital Federal; Fernando Roberto Dinici, secretario de juzgado en el fuero Civil de la Capital Federal; Diego Raúl Rosas, funcionario judicial vinculado al Departamento Judicial de San Isidro y especialista en derecho procesal civil; Especialistas del ámbito académico, Jimena Jatip, Magíster en Derecho Procesal, coordinadora académica de posgrados de la Facultad de Derecho de la UBA y especialista en la materia.

Una vez terminado, el anteproyecto deberá ser presentado ante la Secretaría de Justicia para su consideración y posterior elevación al ministro Mahiques.

El desafío es para todos, por una justicia más ágil y más cerca de la gente.