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El camino de Jorge Ignacio García Cuerva empezó en el sur del país, en Río Gallegos, lugar donde aprendió a dar sus primeros pasos entre vientos persistentes y horizontes abiertos. Medio siglo después, tras partir junto a su familia hacia Buenos Aires, regresó a la capital santacruceña con otra misión: conducir la Diócesis de Río Gallegos. Fue el papa Francisco quien lo convocó para esa responsabilidad y quien, años más tarde, volvió a confiarle un destino de mayor alcance: la Arquidiócesis de Buenos Aires. Desde allí, convertido en uno de los referentes de la iglesia argentina y con una relación personal muy cercana a Jorge Bergoglio, García Cuerva tuvo un papel protagónico en la preparación y recepción del papa León XIV. De la Patagonia al Vaticano.

Familia que dejó raíces

Jorge Ignacio García Cuerva nació el 12 de abril de 1968 en Río Gallegos. Sus padres, Jorge Antonio García Cuerva, odontólogo y comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, y Graciela, docente, habían llegado a la capital santacruceña por circunstancias familiares y laborales. Él fue el mayor de cinco hermanos. La familia era oriunda de Buenos Aires y, después de algunos años en la Patagonia, regresó a la provincia porteña. “Allí nací, me bautizaron y aprendí a caminar. Luego viajé con mi familia a Buenos Aires, pero las sorpresas de Dios me llevaron nuevamente a aquella ciudad del sur para que 50 años después diera los primeros pasos como obispo diocesano”, rememoró tiempo atrás.

Antes de convertirse en sacerdote, García Cuerva comenzó otro camino. En 1986 ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y, paralelamente, participó de misiones en los barrios populares El Palito y El Garrote, en Tigre. Ese contacto con las realidades sociales más complejas fue determinante. La experiencia pastoral lo acercó a la vida religiosa y lo llevó a ingresar al Seminario de la Diócesis de San Isidro, el 14 de marzo de 1989.

Su ordenación sacerdotal llegó el 24 de octubre de 1997, en la catedral de San Isidro, de manos del entonces obispo Jorge Casaretto. A partir de allí, desarrolló una tarea pastoral fuertemente vinculada con los sectores populares. Trabajó en la parroquia Nuestra Señora de La Cava, en Béccar; fue párroco de Santa Clara de Asís, en El Talar, y regresó posteriormente a La Cava. Su recorrido también estuvo ligado a la Pastoral Penitenciaria: fue capellán de unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires, delegado diocesano y representante de América Latina y el Caribe ante la Comisión Internacional de la Pastoral Penitenciaria Católica. En 2017, Francisco lo designó obispo auxiliar de Lomas de Zamora.

El 3 de enero de 2019, el papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Río Gallegos. La designación tuvo un significado particular: aquel hombre nacido en la capital santacruceña regresaba a la ciudad donde había comenzado su historia para asumir la conducción pastoral de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tomó posesión de la diócesis el 23 de marzo de ese año, en una celebración realizada en el Colegio Salesiano Nuestra Señora de Luján. Su paso por Río Gallegos no estuvo limitado a las actividades religiosas. García Cuerva mantuvo un vínculo permanente con los medios locales y, particularmente, con La Opinión Austral y LU12 AM680. La despedida de la diócesis, en julio de 2023, dejó una imagen que sintetizó aquellos cuatro años. Al recordar la Patagonia, habló de las capillas donde “las paredes son de viento, el piso es la escarcha y el cielo infinito es el techo“.

La llegada de León XIV

La muerte de Francisco y la elección de León XIV abrieron una nueva etapa para la Iglesia Católica. La llegada de León XIV al país, entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Para el arzobispo porteño, el viaje representaba una oportunidad que excedía las celebraciones religiosas. En agosto, entrevistado por LU12 AM680, había explicado qué esperaba de la presencia del papa. “Implica en primer lugar recibir al sucesor de Pedro, recibir al pastor de la iglesia que viene a confirmarnos en la fe, que viene a animarnos en la esperanza, que viene a animarnos en el trabajo artesanal que tenemos que hacer todos los días por la paz y, por supuesto, al mismo tiempo nos viene también a interpelar”, sostuvo.

“Tenemos un papa que trabaja y habla de la paz fuertemente y entre los argentinos sabemos que a veces lo que nos cuesta más son los vínculos y estamos muy enfrentados entre nosotros”, señaló. En esa misma entrevista dejó otra definición sobre el significado de la visita: “Va a ser una caricia al alma en tiempos tan difíciles“. Pero García Cuerva también procuró evitar que León XIV fuera presentado como un reemplazo de Francisco. “Tenemos que tener cuidado de no creer que el papa León XIV viene a reemplazar la visita que no hizo Francisco“, había dicho en otra conversación con La Opinión Austral. Y agregó que, aunque los argentinos llevarían siempre a Bergoglio en el corazón, era necesario conocer al nuevo pontífice, su personalidad y su propio estilo.

La organización de la visita tuvo a García Cuerva como una de sus principales figuras. El 22 de septiembre, durante la presentación oficial de las fechas, el lema y el logo de la visita, La Opinión Austral y LU12 AM680 estuvieron presentes. Al advertir los micrófonos de los medios de Río Gallegos, el arzobispo reaccionó con una expresión espontánea: “¡Ay, mi querida LU12!”. Allí también se reconstruyó el papel que tuvo en la preparación del escenario montado frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, uno de los espacios centrales de la agenda de León XIV. El 6 de noviembre, La Opinión Austral volvió a entrevistarlo durante una recorrida por el lugar. García Cuerva explicó que el diseño había sido pensado por el equipo pastoral de Buenos Aires y que cada elemento tenía un significado religioso.

El sur sigue presente

Aunque sus responsabilidades actuales lo mantienen en Buenos Aires y lo vinculan directamente con el Vaticano, García Cuerva no perdió el contacto afectivo con la ciudad donde nació y donde fue obispo durante cuatro años. En la entrevista publicada por La Opinión Austral el 8 de noviembre, el arzobispo recordó el lugar que ocuparon LU12 y el diario durante su etapa en Santa Cruz. “Con la radio tengo una relación especial. Y en Río Gallegos fue mi gran compañía. Por eso mi asombro e impacto cuando vi su nombre en la conferencia. Y con el diario me pasa lo mismo”, expresó. También agradeció el acompañamiento periodístico y el trabajo de difusión de las actividades de la iglesia y de los sectores más necesitados.

Cuando La Opinión Austral le preguntó qué extrañaba de Río Gallegos, respondió con una frase que resume el vínculo que conserva con la Patagonia: “No sólo extraño a mis amigos, sino también al viento“. Nació en Río Gallegos, volvió como obispo por decisión de Francisco y, desde Buenos Aires, tuvo la responsabilidad de recibir a León XIV. En ese recorrido hay una trayectoria eclesiástica, pero también una historia personal en la que la Patagonia, la familia, la vocación social y los vínculos construidos a lo largo de los años continúan ocupando un lugar central.