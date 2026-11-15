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Después de 39 años regresó un papa a Argentina, un acontecimiento histórico que León XIV potenció con el legado de Francisco y las multitudes que lo acompañaron en cada una de las misiones realizadas.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.

El pontífice brindó su primer discurso ante en el Palacio Libertad ante diputados, senadores, ministros y el presidente Javier Milei, que brindó su bienvenida al líder de la Iglesia Católica en el mundo.

Recordó el legado de Jorge Bergoglio, cuestionó que los jóvenes deban emigrar para concretar sus proyectos, reclamó mayor inversión en educación, universidades e investigación y por la dignidad de las personas con discapacidad. También se refirió al cuidado de los recursos naturales, la corrupción, el crimen organizado y la necesidad de fortalecer las instituciones. Dejó en claro por dónde iría su mensaje.

Junto al presidente Javier Milei en su arribo a la República Argentina.

“Pienso en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, reflexionó.

“La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. Entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, advirtió.

Segundo día

Tras la multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, que reunió a más de dos millones de personas, León XIV llevó su mensaje al mundo del trabajo durante un encuentro con empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Dio una mirada de la actualidad del país sin dejar de remarcar el padecimiento de los argentinos y remarcó que “el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” y sintetizó su mensaje: “La economía debe subordinarse a la persona y no la persona a la economía“. La frase fue uno de los pronunciamientos más aplaudidos.

El papa también hizo hincapié en las consecuencias sociales del desempleo y advirtió que perder una ocupación implica mucho más que quedarse sin ingresos económicos mensuales. “Es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”, sostuvo sin dilaciones.

“No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”, advirtió.

León XIV encabezó una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, donde llamó a defender el valor de la familia y alertó sobre las problemáticas sociales que afectan a los hogares argentinos.

“Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión“, expresó. Como referencia, destacó el pensamiento de Enrique Shaw, quien concebía la industria como una comunidad de personas llamadas a crecer juntas.

En cuanto a las organizaciones sindicales, reconoció su contribución histórica a la mejora de las condiciones laborales y a la protección de los sectores más vulnerables.

Además, visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

“Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”, señaló en una jornada de muchas emociones.

El papa León XIV saluda a una de las residentes del Cottolengo Don Orione.

Y agregó: “Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”.

Tercera jornada

Desde Córdoba, el sumo pontífice brindó otra multitudinaria misa en FADEA -aproximadamente 800.000 personas– y puso en valor a la comunidad católica argentina: “La iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales”. Y precisó: “De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren”.

“Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por Él”, recalcó. Citó una reflexión de su antecesor, el papa Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual“.

El papa en Córdoba saludando a la gente

Ya desde la catedral, en un encuentro con obispos y curas, León XIV volvió a abordar la compleja realidad social del país y remarcó la importancia de la presencia eclesial en los sectores más golpeados de la sociedad argentina. “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, señaló el prelado.

Tras el multitudinario acompañamiento en Córdoba, el santo padre regresó a Buenos Aires en esa misma jornada. En el barrio de Palermo llevó adelante el encuentro con los jóvenes. Otra multitud acompañó en las calles: fueron 1.200.000 jóvenes y las ovaciones al papa no se hicieron esperar.

“También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado“, expresó el pontífice.

León XIV se dirige el encuentro con los jóvenes acompañado del obispo García Cuerva.

La última misa

Finalmente llegó la misa de despedida, fue en la basílica de Luján ante unos 3,65 millones de fieles. Vestido con una casulla sacerdotal celeste y blanca con la imagen de la virgen bordada, León XIV celebró su última misa en Argentina, frente a la basílica de Luján, con un mensaje cargado de guiños locales y de menor tenor político que los que ofreció en las jornadas anteriores en el país.

“Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina“.

Una multitud estimada en dos millones de personas acompañó al papa León XIV durante la misa en la Basílica de Luján.

“Pude ver la riqueza de la Argentina no sólo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, arrancó su mensaje. “Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, con tiempo para conversar entre mates y dispuesta a tenderle la mano al otro, al que la necesita”, continuó.

“Me sentí como en casa”, aseguró el Papa León en su última misa en territorio argentino.

El paso del papa León XIV por Argentina fue histórico -sin dudas- y constituyó una gran excusa para que el pueblo argentino salga a la calle y se hermane una vez más con alegría y optimismo en un futuro promisorio. El sumo pontífice habló de cómo la realidad duele a millones de argentinos con un mensaje verdadero.