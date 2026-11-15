Tras cinco años, Maluma prepara su vuelta a la Argentina con dos conciertos para el viernes 19 y sábado 20 de febrero de 2027; el cantante colombiano llegará al país como parte de su nueva gira mundial “Loco X Volver World Tour”, con la que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.
Los espectáculos tendrán lugar en el Movistar Arena de Buenos Aires; la venta general de entradas se habilitará este lunes 16 de noviembre, a las 13 hs, a través de la plataforma del Arena; se podrá pagar con todos los medios de pago y habrá un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro: https://www.movistararena.com.ar/show/33824c27-8190-44ef-b1a0-d83e6a57a0f2
La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y también incluirá presentaciones en ciudades como Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat; entre otras.
“Loco X Volver World Tour” lleva el nombre del álbum que el cantante presentó en mayo de 2026 y que marca una nueva etapa artística, con una mirada puesta en sus raíces colombianas; el espectáculo combinará las canciones de este material con los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.
La propuesta contará con un concepto escénico renovado y una producción visual especialmente desarrollada para acompañar cada presentación.
El anuncio de la gira tuvo una presentación especial en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Maluma sorprendió a los pasajeros con un show improvisado; junto a sus músicos, interpretó canciones como “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”.
A lo largo de su carrera, el artista se consolidó como una de las figuras más importantes de la música latina; en 2017, su gira mundial reunió 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas.
Leé más notas de Camila Ferrer Pose
Noticias relacionadas
Abel Pintos debutó en el Gran Rex con entradas agotadas
Maru Botana arremetió contra Julieta Poggio en MasterChef Celebrity: “Hay que ser humilde en la vida”
“Pampa” Mónaco y Liliana Caruso hablaron con La Opinión Austral tras ganar el Martín Fierro: “Trabajamos seriamente y con humildad”
Marcelo Fiasche de TN Deportivo, ganador del Martín Fierro: “Nos gusta mucho lo que hacemos”
Compartir esta noticia