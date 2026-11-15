Tras cinco años, Maluma prepara su vuelta a la Argentina con dos conciertos para el viernes 19 y sábado 20 de febrero de 2027; el cantante colombiano llegará al país como parte de su nueva gira mundial “Loco X Volver World Tour”, con la que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

Los espectáculos tendrán lugar en el Movistar Arena de Buenos Aires; la venta general de entradas se habilitará este lunes 16 de noviembre, a las 13 hs, a través de la plataforma del Arena; se podrá pagar con todos los medios de pago y habrá un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro: https://www.movistararena.com.ar/show/33824c27-8190-44ef-b1a0-d83e6a57a0f2

La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y también incluirá presentaciones en ciudades como Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat; entre otras.

“Loco X Volver World Tour” lleva el nombre del álbum que el cantante presentó en mayo de 2026 y que marca una nueva etapa artística, con una mirada puesta en sus raíces colombianas; el espectáculo combinará las canciones de este material con los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.

La propuesta contará con un concepto escénico renovado y una producción visual especialmente desarrollada para acompañar cada presentación.

El anuncio de la gira tuvo una presentación especial en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Maluma sorprendió a los pasajeros con un show improvisado; junto a sus músicos, interpretó canciones como “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”.

A lo largo de su carrera, el artista se consolidó como una de las figuras más importantes de la música latina; en 2017, su gira mundial reunió 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas.

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