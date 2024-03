Oscar Ruggeri, campeón mundial en 1986, reveló los motivos detrás de su cambio de club, abandonando su pasión por Boca Juniors para abrazar fervientemente los colores de River Plate.

En una entrevista con La Página Millonaria, el ex defensor destacó su amor incondicional por River, subrayando cómo esta transición marcó un hito en su carrera.

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”, expresó Ruggeri, resaltando la satisfacción que encontró en el club de Núñez.

Ruggeri no escatimó elogios al recordar su etapa en River, donde vivió momentos de gloria: “Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”.

El exjugador también comparó las experiencias vividas en Boca y River, destacando las diferencias en la organización y mentalidad: “En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto“.

Al analizar el presente de River bajo la dirección de Martín Demichelis, Ruggeri expresó su deseo de éxito para el equipo, aunque señaló una preocupación por el rendimiento en el medio campo: “Me encanta y quiero que le vaya muy bien, pero el problema está en el medio. No estamos encontrando la mitad de la cancha. Falta ese River que te llevaba por delante y que podían apretar los delanteros”.

A pesar de las críticas, Ruggeri elogió la labor de Demichelis y su cuerpo técnico, destacando la presencia y la actitud positiva del entrenador: “Se tuvo que comer un reemplazo… todos decíamos ¿quién reemplaza a Gallardo? Se paró ahí, tiene presencia, es buena persona, me encanta y ojalá que le vaya muy bien”.