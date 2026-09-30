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El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en la provincia de San Luis cuando circulaba en una camioneta Honda CR-V que, según informaron fuentes policiales, tenía un pedido de secuestro vinculado con una causa judicial relacionada con Hotesur.

El procedimiento ocurrió pasadas las 14, durante un control policial ubicado en uno de los accesos a la ciudad de San Luis, en cercanías del límite con la provincia de San Juan. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de San Luis, la alerta se activó a través del Anillo Digital Federal, a partir de un oficio emitido por la Justicia Federal.

Según las autoridades locales, el vehículo es una Honda CR-V tipo SUV, que figura a nombre de Máximo Carlos Kirchner y que se encontraba alcanzado por un pedido de secuestro judicial.

La Policía indicó que el requerimiento está relacionado con el expediente caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”, vinculado con una investigación por presunto lavado de activos.

La camioneta secuestrada es una Honda CR-V, modelo 2007, que figura a nombre de Máximo Kirchner.

Tras la intervención policial, el vehículo quedó retenido a disposición de la Justicia. Máximo Kirchner permanecía a la espera de que una orden judicial habilitara la devolución de la camioneta o de que otra persona se presentara para retirarla.

Qué dijo el entorno de Máximo Kirchner

Desde el entorno del diputado nacional dieron una versión diferente sobre lo ocurrido y señalaron que se habría tratado de un “error” policial derivado de un oficio judicial antiguo.

Según informó el periodista Robertino Sánchez Flecha, allegados a Kirchner explicaron que el requerimiento correspondería a un oficio de 2019 y que las fuerzas de seguridad estaban verificando la situación.

Además, indicaron que la camioneta es una Honda CR-V modelo 2007 y sostuvieron que no tendría un pedido de captura vigente. Desde el entorno del legislador remarcaron también que Kirchner habría utilizado el mismo vehículo en distintos viajes a otras provincias y que había atravesado controles policiales anteriormente sin inconvenientes.

Al momento del procedimiento, Máximo Kirchner se encontraba viajando hacia la provincia de San Juan, donde tenía previsto participar de un plenario del Partido Justicialista (PJ) junto con referentes partidarios y militantes.

La situación del vehículo quedó supeditada a la verificación del requerimiento judicial y a las actuaciones que disponga la Justicia Federal.