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Este miércoles, en la comisión conjunta de Defensa Nacional, Legislación Penal, Relaciones Exteriores y Culto, hubo un duro cruce entre los diputados nacionales Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) y Juan Grabois (Unión por la Patria), donde se trataba el proyecto de Ley sobre Malvinas.

La tensión comenzó mientras Bregman cuestionaba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei. Desde su lugar, Guzmán, diputado de La Libertad Avanza por Santa Cruz, habría increpado a la dirigente de izquierda y a responder a sus críticas.

La discusión cambió de tono cuando Grabois se levantó de su banca, cruzó el pasillo y encaró a Guzmán. Ambos quedaron frente a frente y hubo un intercambio de insultos y el tema no escaló a mayores porque otros legisladores intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

Juan Grabois frente a frente con Jairo Guzmán, quien nunca se paró de su silla.

El episodio todavía sumó otro foco de tensión. Desde el otro extremo del salón se levantó el tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, quien comenzó a gritarle a Grabois y lo acusó de “cagón“. El intercambio obligó a frenar por momentos una reunión que había sido convocada para discutir uno de los proyectos que el Gobierno busca acelerar en el Congreso.

Guzmán le habría dicho “Salame ubicate” a Grabois, quien lo enfrentó y le dijo “Cerrá el orto vende patria”. Se vivieron momentos de tensión y casi se van a las piñas en la comisión de diputados.

“A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo. Papelón de los violentos de siempre”, manifestó luego Jairo Guzmán a través de la red social X.

“Están nerviosos porque saben que Javier Milei reelige”, expresó Guzmán. En su posteo, también opinó la legisladora nacional Lilia Lemoine, quien indicó: “Un sacado”.

Pero un poco después, fue el propio presidente Javier Milei el que hizo una publicación desde París: “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...”, dijo compartiendo el video publicado por una usuaria

El posteo realizado por el presidente Javier Milei en “X”.

Esto llevó a Grabois a responderle: “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”.

El plenario reúne a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La estrategia del oficialismo es realizar dos encuentros informativos, buscar dictamen el 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto el 7, mediante una sesión especial.

Qué propone la Ley Malvinas

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional apunta a endurecer las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.

Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659, vigente desde 2011 y enfocada principalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos. El nuevo régimen amplía las sanciones al aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.

La iniciativa contempla sanciones administrativas, comerciales y penales, además de la creación de un Registro Público de Infractores. También establece restricciones para desarrollar actividades económicas en la Argentina, contratar con el Estado y conservar determinadas habilitaciones o beneficios fiscales.

El capítulo penal prevé penas de prisión para distintas conductas vinculadas con la exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas alcanzadas por la norma. También contempla sanciones para quienes provean determinados bienes o servicios esenciales para esas actividades.

El proyecto, sin embargo, va más allá del régimen sobre los recursos naturales de Malvinas. También propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por distintos organismos del Poder Ejecutivo, para coordinar respuestas frente a amenazas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.

Ese capítulo ya abrió diferencias incluso con sectores que acompañaron otras iniciativas del Gobierno. Uno de los principales cuestionamientos apunta a las atribuciones que tendría el Poder Ejecutivo ante situaciones consideradas graves o inminentes y al grado de intervención que conservaría el Congreso.