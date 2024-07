Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace unas semanas, se supo que, a través de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), la administración a cargo de Jorge Macri le envió cartas de documentos a varios artistas e influencers luego de que difundieron sitios de apuestas ilegales; entre ellos, se encuentran: Florencia Peña, Flavio Azzaro, Morena Rial, Flor Vigna y algunos exparticipantes de Gran Hermano. Recientemente, se dio a conocer que, también, el cantante L-Gante y el streamer Joaquín López fueron denunciados por esta acción.

El Gobierno de la Ciudad llevará a L-Gante ante la Justicia

A través de LOTBA, se presentó una denuncia penal ante el Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, por transgresiones a la legislación vigente. Tanto L-Gante como López, promocionaron plataformas de apuestas de juegos de azar y los enlaces que redirigen a perfiles que funcionan como intermediarios entre plataformas de juegos online y los apostadores, denominados “cajeros”.

Macri, aseguró: “Acá, no hay grises. Que un chico apueste y tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito y lo vamos a combatir”.

“Con la firmeza y dureza que nos caracterizan, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos. Esta, es una nueva adicción que nos golpea y requiere un abordaje integral. Hoy, estamos dando un paso en este sentido y siendo muy firmes. Con los chicos, las apuestas no. Le decimos a las familias que no están solas; estamos para acompañarlos y tenemos un desafío inmenso, que es cuidar su salud emocional y psicológica”.

Actualmente, existe muchísimo más conocimiento sobre el tema; por lo tanto, corresponde una denuncia, porque el influencer que continúa promocionando juego ilegal, sabe y conoce lo que hace.

Entre las medidas que tomó la Ciudad, para atacar la ludopatía infantil, se destacan: el cierre de la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas y la suspensión de todos los convenios con potenciales operadores; también, se avanzó en medidas educativas, de salud y el trabajo en la Legislatura, donde hay presentados 18 proyectos de ley.

A la vez, se avanza contra los sitios de apuestas ilegales. La Fiscalía General, tras un encuentro con Jorge, decidió que una Fiscalía se va a especializar en el tema de juego ilegal y el área de ciberdelito de la Policía de la Ciudad trabaja en el monitoreo y para controlar las redes.

La ludopatía infantil es una problemática que requiere de un abordaje integral; por ende, el Jefe de Gobierno impulsó el trabajo conjunto entre Gobierno, escuelas, ONGs, clubes y familias.

