El martes 9 de julio, Virginia Demo, la exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 (Telefe), hizo su debut en el musical “Legalmente rubia”, el cual está protagonizado por Laurita Fernandez, quien se puso en la piel de Elle Woods. Aunque la comediante de stand up fue ovacionada por su actuación como Paulette, la actriz Costa, que, anteriormente, interpretaba ese papel, la destrozó tras su debut y, también, Aníbal Pachano no se guardó nada y lanzó unas polémicas declaraciones; a raíz de los comentarios negativos de ambos, Demo no dudó en hacer un fuerte descargo.

La crítica de Costa a Virginia Demo luego de que debutó en “Legalmente rubia”

Durante el programa Socios de espectáculo” (El Trece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Costa destrozó a Virginia.

La actriz, con respecto a las personas que se eligen para interpretar los papeles, reveló: “Nosotros (los actores) no tomamos decisiones de a quiénes contratan. Salvo que seas Antonio Gasalla en su momento”; ante esto, se explayó: “Yo, el año pasado, cuando tuve mi show “Costa Presidenta”, mi productor me dijo “a quién querés”, entonces, me los contrató, pero no es habitual. A veces, laburás con gente indeseable y, otras, no”.

En ese momento, el cronista le mostró un video donde se podía ver la actuación de la ex “hermanita”, a lo que Costa, dijo: “No me pasa nada cuando la veo. Es una obra, que terminé y ya está”.

“¿Es parecida a la Paulette que hiciste vos?”, le consultó el entrevistador. “No, porque cuando vos hacés un personaje, lo proponés y el director lo esculpe. Hay dos maneras de dirigir: hay algunos directores que te dicen cómo decir las cosas, pero, Marcelo, en este caso, te deja proponer y, sobre eso, modifica”.

Finalmente, muy picante, destacó: “Virginia hace de Paulette, pero tiene otra gente en la peluquería, la canción no la hace ella. La escena que yo hacía ahora la hacen 5″.

Los polémicos dichos de Aníbal Pachano en contra de Virginia Demo por actuar en “Legalmente rubia”

Por otro lado, Pachano hizo unas escandalosas declaraciones acerca de la elección de Demo para hacer el papel de Paulette.

Aníbal, sin filtro, aseveró: “Esto es un claro ejemplo de una persona que no está preparada en el teatro. ¿Qué sabe esta chica? Es divina, hace stand up. Igual, me aburrí con el stand up que vi”.

Pero, a pesar de que no le gustó su actuación, le deseó lo mejor. “Es muy simpática. Ojalá, que le vaya bomba”, manifestó.

Luego, se refirió a los jugadores de Gran Hermano que salen de la casa y no se destacan. “Hay como una “hermanitis” dando vuelta. Ojalá, que puedan demostrar que saben hacer cosas, porque, sino, es ocupar un espacio que hoy lo está ocupando Georgina Tirotta (quien hizo de Paulette cuando Costa renunció) que es una grosa… estamos hablando de una artista”.

Por último, hizo un fuerte descargo. “Hay como un mambo con los productores en el cuentito de los influencers que, además de serlos, tienen que ser talentosos. Hasta ahora, han demostrado pocos el talento”, aseguró.

¿Qué le respondió Virginia Demo a Aníbal Pachano?

Tras las críticas que recibió, Demo no dudó en defenderse.

En coincidencia con Pachano, Virginia halagó a Tirotta. “Yo, no lo vi con Costa, cuando vine estaba Georgina; es una genia y súper completa. Dije “wow”, si tengo que hacer eso, olvídate”, comentó.

Ahí, confesó: “Obviamente, lo adaptaron, porque yo no canto ni bailo, sólo hablo”.

Con respecto a las criticas que recibió sobre su actuación, indicó: “El prejuicio está; está bien y es lógico que haya un montón de artistas que podrían estar acá, que tienen una trayectoria, pero… me eligieron a mí y no iba a decir que no porque no tengo trayectoria en comedia musical”.

“Hace 15 años que hago stand-up, hice unipersonales; o sea, tengo escenario en eso. Tal vez, no era conocida, por eso entré a Gran Hermano, para que me conozcan y poder vivir de lo que me gusta”, reveló.

Por último, concluyó: “Lo que digo es que me convocaron y dije que sí, no me iba a perder la oportunidad porque hay otras personas, que, seguro, hay un montón de gente que lo pueda hacer mejor, pero… me convocaron a mí y lo voy a hacer muy bien. Hoy, por suerte, salió muy lindo y sé que va a salir muchísimo mejor”.

