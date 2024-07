Aunque Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano siempre se mostró muy agradecida con el apoyo de su fandom, dominado “Los furiosos”, durante el streaming “Se picó” (República Z) les hizo una polémica advertencia luego de que no cumplieron con su pedido.

¿Por qué Furia de Gran Hermano amenazó a sus seguidores?

En el programa de Gastón Trezeguet, una fanática le mandó un saludo a Scaglione y finalizó su mensaje con “aguante la Furioneta”; tras oír esto, la exparticipante del reality, expresó: “No, la Furioneta no. Voy a decirlo acá, aprovecho tu programa”.

Y, enojada, reveló: “Hay algo que pedí hace semanas atrás y ellos no lo cumplieron: que le saquen mi nombre a lo que es una especie de concesión o no sé qué caraj* tienen, por una cuenta que se llama “Furia oficial” o algo así”, afirmó.

Luego, explicó cuál es la verdadera razón por la que necesita que cumplan con su pedido. “Lo que quiero es que le saquen la palabra “Furia”, es por un tema económico y legal”, confesó, y, aseguró: “Si ustedes no le sacan el nombre, tengo que iniciarles un juicio para reclamar mis derechos. Mi marca está registrada”.

“Necesito que todas las cuentas quiten el nombre, las que, realmente, están generando ingresos con eso; si la Furioneta no lo hace, que es la que controla todo, voy a empezar acciones legales”, aclaró.

Finalmente, volvió a remarcar: “Les agradezco todo lo que hicieron por mí, pero hasta acá llegó. Es suficiente. Muchísimas gracias por todo, pero sáquenle el nombre”.

Escándalo: un fan de Furia de Gran Hermano intentó meterse a su casa

La exjugadora tuvo que frenar un vivo que hacía en TikTok porque se asustó con la insistencia de un fan, que se encontraba detrás de la puerta de su casa.

“Esperen un toque”, le dijo “Furia” a sus seguidores y se quedó en silencio para escuchar lo que le decían. “No voy a abrir; hay un fan, me sacudieron la puerta, no te jodo”, afirmó.

“De pronto, se volvió una película de terror. Como hablo, saben que estoy acá”, explicó Juliana, quien también reveló que una vecina le fue a tocar el timbre al notar que estaba haciendo un vivo en su casa.“Estaba cocinando lo más bien y tocan el timbre, era una vecina que vino a saludar porque se dio cuenta que estaba haciendo un live”, contó.

Esto ocurrió tras la polémica que protagonizó durante la entrega de premios tras el final de Gran Hermano. Sus compañeros la eligieron como “mejor jugadora”, pero ella rechazó la mención y se lo terminó dando a Santiago del Moro por haberla defendido en varias ocasiones.

“¿Cómo van, Furiosos? Bueno, yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 de rating. Gracias porque me encontraron. Gracias a la producción. Por más que ustedes se rían, creo que todos fueron protagonistas y no solo yo”, manifestó Scaglione.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere ingresar al programa y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

Leé más notas de La Opinión Austral