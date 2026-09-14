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Una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por “contrabando pesquero” fue presentada este lunes contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos dados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.

La presentación la realizaron los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio de la organización Reset Republicano por “contrabando contra las empresas pesqueras que operan bajo licencia trucha expedida por la ‘autoridad’ colonial británica”, según indicaron en sus redes sociales.

Los letrados afirmaron que “dichas pesqueras se llevan el patrimonio itícola de la Nación evadiendo a la aduana argentina“, debido a que “las ‘licencias de pesca‘ expedidas por los usurpadores son, en realidad, verdaderas patentes de corso mediante las cuales se degrada la riqueza del Mar Argentino”.

“Dichas pesqueras se llevan el patrimonio itícola de la Nación evadiendo a la aduana argentina”, indicaron los denunciantes.

Luego, en un claro mensaje a la gestión de Javier Milei, advirtieron: “Lo que el gobierno no haga, lo haremos nosotros”.

La causa radica en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7, a cargo del Dr. Juan Pedro Galván Greenway con el número 1283/2026.

Qué se denuncia

La denuncia abarca dos delitos. El primero es evasión del control aduanero bajo la presunción de que las compañías extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional con el objetivo de efectuar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directas en el puerto de Puerto Argentino o en terminales de otros países, omitiendo de manera intencional la fiscalización de la Argentina.

El segundo refiere a la clandestinidad y engaño y se basa en que al tratarse de autorizaciones brindadas “por una potencia ocupante de facto”, las firmas involucradas aplicarían un ardid diseñado para desviar e impedir que la aduana argentina controle las mercaderías y así evitar el pago de los derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios de nuestro país.

La denuncia puso el foco en varias empresas españolas, en especial de la región de Galicia, que trabajan en conjunto con sociedades mixtas constituidas en Malvinas.

A qué empresas abarca

La denuncia puso el foco en varias empresas españolas, en especial de la región de Galicia, que trabajan en conjunto con sociedades mixtas constituidas en Malvinas con el amparo de licencias británicas que los abogados denunciantes califican como “ilícitas”.

-Lanzal: relacionada a la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., que opera a través del buque principal Monteferro bajo el registro de las Islas Malvinas.

-Grupo Pereira: vinculada a Argos Group Ltd. Usa las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.

-Pescapuerta: asociada a South Atlantic Squid y las naves Falcon, Prion y Robin M. Lee.

-Copemar: relacionada a South Atlantic Squid, opera con el barco Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay.

-Ferralmes: vinculada a Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo.

-Hermanos Touza: tiene una sociedad con Beaufort Fishing Ltd. Utilizan la embarcación Hermanos Touza.

-Moradiña: asociada a Polar Ltd., que explota el navío New Polar Playa de Sartaxens bajo banderas de España y de las Islas Malvinas. (Fuente: Noticias Argentinas).