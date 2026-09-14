Sofi Martínez reemplazó a Carina Zampini en la “Peña de Morfi” (Telefe) y volvió a trabajar junto a su ex, Diego Leuco, a casi tres años de su separación; la expareja se sometió a una entrevista picante donde, la periodista deportiva, desilusionó al conductor con su sincera respuesta.

Con Sebastián Wainraich como intermediario, Sofi y Diego se hicieron preguntas filosas tras el final de la relación amorosa.”¿Cuánto tiempo más seguiste viendo mis redes después de que nos separamos?”, le consultó Leuco a Martínez, dando por sentado que ella seguía observando lo que él subía públicamente.

A lo que Sofi respondió , on total honestidad: “El día que nos separamos te silencié y, es el día de hoy, que no aparecés en mis redes sociales”, y, buscó aprobación: “¿Está bien o no? Soy muy adulta”.

Ante esta respuesta, Diego quedó completamente desilusionado tras enterarse de que sigue silenciado por su exnovia. “Me duele seguir silenciado”, admitió.

En ese entonces, la periodista justificó su decisión de “congelar” a su expareja. “Lo que me pasa es que es mejor silenciarte que eliminarte… Cuando uno se separa, tiene que vivir su duelo”, explicó.

En este marco, Wainraich intervino para preguntarle si nunca se le ocurrió entrar al perfil de Leuco para ver en qué andaba. “No sé, soy bastante tajante, muy tajante”, redobló la apuesta la periodista deportiva, remarcando su postura firme.

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