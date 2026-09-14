Santiago del Moro confirmó la llegada de una nueva edición de “Gran Hermano” a la pantalla de Telefe; aunque no precisó una fecha exacta de su debut, reveló que llegará a fines de 2027.

La causa del estiramiento del cronograma responde a la agenda de la casa de Martínez; primero, se llevarán a cabo las versiones de Gran Hermano Uruguay, Gran Hermano Chile y una posterior entrega uruguaya; de este modo, mientras la marca descansa en el país, la producción ganará tiempo para armar el casting con tranquilidad.

Cómo inscribirse para el casting

Para postularse a la nueva convocatoria del reality, los aspirantes deben cumplir con el procedimiento habitual dispuesto por la señal: https://www.mitelefe.com/casting-gran-hermano

Video de presentación: grabar un material audiovisual de un minuto como máximo, grabado en formato horizontal, donde se detallen aspectos personales, pasatiempos, ocupación y las razones para ingresar.

Formulario oficial: completar los datos personales, de contacto y redes sociales en el sitio web habilitado por Telefe (granhermano.mitelefe.com).

Criterio de selección: la producción evaluará los perfiles recibidos para convocar a las instancias presenciales a medida que avance la preproducción.

Se termina Gran Hermano 2026: quiénes son las finalistas y la fecha oficial de la final

Del Moro confirmó que, la final del reality, será el miércoles 16 de septiembre, aunque, a partir de este lunes 14, se conocerá quién ocupará el tercer puesto en el podio.

Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y la tucumana Solange “Sol” Abraham son las tres participantes que pelean por ser las ganadoras del certamen en la edición de Generación Dorada.

El martes 15, los espectadores verán un programa especial íntimo con las concursantes, donde, los familiare, ingresarán para compartir unas horas y brindarles apoyo; un día después, se conocerá la favorita por el público para obtener el premio mayor.

El desenlace de esta edición tendrá a una mujer como ganadora; la última vez que ocurrió esto fue en 2007 con Marianela Mirra, mientras que, Viviana Colmenero, había sido la primera en obtener el título, en la edición 2002/03.

Tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá “la Noche de Campeonas”, la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo.

El premio que entregará Gran Hermano

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual; el segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos y, el tercer puesto, 10 millones de pesos.

Según informó Del Moro, los premios se entregarán un día después de la final en la “Noche de las Campeonas”; además, adelantó que habrá premios especiales para el resto de los jugadores de la temporada.

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