El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI Pesquero) es un indicador mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que mide la evolución de la actividad pesquera en Argentina.

La Opinión Austral es uno de los medios que difunde y analiza sus datos, reflejando subas o bajas significativas, como un repunte del 67,9% en octubre de 2025, impulsado por congeladores y crustáceos, aunque con caídas acumuladas en el año, mostrando la volatilidad del sector en Santa Cruz y el país.

Para el mes de noviembre de 2025, el Índice de producción industrial pesquero mostró una variación negativa de 18,2% respecto a igual mes de 2024. Según datos del INDEC, el acumulado enero – noviembre de 2025 presenta una caída de 10,7% respecto a igual período del año anterior.

Los datos de noviembre 2025 reflejan caídas interanuales.

El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 5,8% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,9% respecto al mes anterior.

Los datos

En noviembre de 2025, la actividad “Pesca marítima” registró una variación negativa de 24,1% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-noviembre de 2025, respecto a igual acumulado del año anterior, registró una caída de 16,8%.

Por su parte, la actividad “Acuicultura” mostró un aumento de 5,1% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-noviembre de 2025 registró una variación positiva de 32,0%, respecto a igual acumulado del año anterior.

El langostino, uno de los productos de mar más exportados.

En noviembre de 2025, la actividad “Pesca marítima” tuvo una incidencia negativa de 19,3% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero, que registró una caída de 18,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Al mismo tiempo, la actividad “Acuicultura” tuvo una incidencia positiva de 1,0% en la variación interanual del nivel general del índice.

Por grupos

En noviembre de 2025, el grupo “Peces” registró un incremento de 16,5% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-noviembre de 2025, respecto a igual acumulado del año anterior, registró una variación positiva de 13,2%.

Por su parte, el grupo “Crustáceos” mostró una caída de 38,1% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-noviembre de 2025 registró una variación negativa de 34,4%, respecto a igual acumulado del año anterior.

Por último, el grupo “Moluscos” registró una disminución de 79,1% respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado enero-noviembre de 2025 se registró un aumento de 23,1%, respecto a igual acumulado del año anterior.

La pesca del langostino, clave para la región.

En noviembre de 2025, el grupo “Peces” tuvo una incidencia positiva de 6,9% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero, que, a su vez, registró una variación interanual negativa de 18,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Además, el grupo “Crustáceos” tuvo una incidencia negativa de 19,3% en la variación interanual del nivel general del índice.

Por su parte, el grupo de especies “Moluscos” tuvo una incidencia negativa de 5,9% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero.

Carga de buques

En noviembre de 2025, para la actividad “Pesca marítima”, los desembarques realizados por los “Buques fresqueros” registraron una variación negativa de 26,5% respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado enero-noviembre de 2025, respecto a igual acumulado del año anterior, se registró un incremento de 1,7%.

Por su parte, los desembarques realizados por los “Buques congeladores” mostraron una caída de 16,8% respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado enero-noviembre de 2025 se registró una disminución de 22,9%, respecto a igual acumulado del año anterior.

En noviembre de 2025, la actividad “Pesca marítima” tuvo una variación negativa, respecto al mismo mes del año anterior, de 24,1%. Para ese mes, los desembarques en “Buques fresqueros” tuvieron una incidencia negativa de 19,9% en la variación interanual del índice de pesca marítima.

Por su parte, los desembarques en “Buques congeladores” tuvieron una incidencia negativa de 4,2% en la variación interanual del índice de este sector de actividad económica.

De esta forma, a pesar del crecimiento de la actividad pesquera en los meses se septiembre y octubre del 2025, la tendencia acumulada del año se mantuvo negativa.