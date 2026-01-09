Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cordillera chubutense atraviesa uno de los momentos más críticos de la temporada estival, con múltiples incendios forestales activos y un escenario meteorológico que juega abiertamente en contra. Altas temperaturas, ausencia prolongada de precipitaciones y condiciones atmosféricas inestables conforman un combo de alto riesgo que obligó al Gobierno del Chubut a desplegar un operativo integral, sostenido y de máxima intensidad para contener el avance del fuego.

Según informó oficialmente la Provincia, actualmente más de 340 personas trabajan de manera coordinada en el combate de los incendios que afectan distintas zonas cordilleranas. El despliegue incluye brigadistas, personal de apoyo y equipos técnicos, en articulación permanente entre el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, fuerzas de seguridad, organismos provinciales, municipios y bomberos voluntarios.

El último informe técnico-operativo de la Unidad de Planificación del SPMF advierte que la región atraviesa temperaturas superiores a los 32 grados, con casi un mes sin lluvias significativas, un dato que explica en gran parte el comportamiento agresivo e impredecible del fuego. A este cuadro se suma la inestabilidad atmosférica y la presencia de viento, factores que obligan a rediseñar a diario las estrategias de combate.

Uno de los focos más importantes es el incendio denominado “Loma de la Chancha – El Turbio”, detectado el 1 de diciembre en cercanías del río El Turbio y el arroyo Jara. Allí, la superficie afectada alcanza unas 3.000 hectáreas y el incendio se encuentra controlado en un 90 por ciento. No obstante, continúan las tareas de monitoreo permanente ante la reactivación puntual de focos en sectores elevados, especialmente cuando se intensifican las ráfagas de viento.

En paralelo, el foco “Lago Engaño – Río Pico”, detectado el 3 de enero, permanece controlado y afectó una superficie estimada de 4,9 hectáreas. En esa zona, los equipos realizan recorridas preventivas y tareas de enfriamiento de puntos calientes, una fase clave para evitar rebrotes que puedan reactivar el incendio.

La situación más delicada se registra en el incendio “1.ª Cantera – Puerto Patriada”, detectado el 5 de enero en inmediaciones de la comunidad Pulgar. Allí el fuego continúa activo, con comportamiento variable y una rápida propagación en algunos sectores, favorecida por la topografía del lugar, la abundante carga de combustible vegetal y las condiciones meteorológicas adversas. Durante las últimas jornadas se detectaron focos secundarios a varios kilómetros del área inicial, lo que encendió todas las alarmas operativas.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de 15 familias, además de dos autoevacuaciones, con el objetivo de resguardar la seguridad de los pobladores. Hasta el momento, se confirmó que una sola vivienda resultó afectada, aunque las autoridades remarcan que el operativo se mantiene en máxima alerta, con planificación diaria y ajustes permanentes en función del comportamiento del fuego.

El despliegue logístico es de gran magnitud. El operativo cuenta con camionetas, autobombas, camiones cisterna, maquinaria vial, drones, embarcaciones y puestos de comando, además de un esquema aéreo que incluye helicópteros con helibalde, aviones cisterna, aviones anfibios y un avión Boeing 737, preparado para intervenir en incendios de gran escala. Se trata de un recurso estratégico que refuerza la capacidad de respuesta ante escenarios extremos.

Desde el SPMF destacaron que las acciones se desarrollan bajo un esquema de coordinación permanente, con reuniones operativas diarias encabezadas por el gobernador Ignacio Torres, donde se definen estrategias, distribución del personal y asignación de recursos. La premisa es clara: anticiparse a los cambios del fuego y evitar que la situación escale a niveles incontrolables.

En el marco de la emergencia ígnea, vigente hasta el 30 de abril, el Gobierno del Chubut recordó la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana. Se encuentran habilitadas dos vías de denuncia ante cualquier situación de riesgo: el 0800-222-38346 (FUEGO) para reportar el inicio intencional de incendios, y la línea DINO (280 460-3466) para avisar sobre la detección de focos ígneos.

