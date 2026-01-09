El Gobierno nacional festejó el acuerdo Mercosur-UE: “Siguen las buenas noticias” La decisión del Consejo Europeo habilitó la firma del entendimiento comercial y desató una catarata de respaldos oficiales, con elogios al impacto esperado en exportaciones, inversiones y crecimiento económico. "Tras 25 años de negociaciones, la Argentina firmará el próximo 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico entre el MERCOSUR y la UE”, manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno celebró la autorización del Consejo Europeo para avanzar con la firma del acuerdo con el Mercosur y remarcó que la medida impulsará las exportaciones y el ingreso de inversiones. El presidente Javier Milei festejó el anuncio y el ministro de Economía, Luis Caputo, lo definió como “histórico”, al sostener que “le permitirá al país aumentar sus exportaciones y acelerar el rumbo del crecimiento económico”.

“Siguen las buenas noticias. Fin”, lanzó el jefe de Estado. Luego llegó el mensaje del titular del Palacio de Hacienda. “Tras 25 años de negociaciones, la Argentina firmará el próximo 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico entre el MERCOSUR y la UE”, expresó en una publicación en redes sociales.

Caputo afirmó que “este acuerdo no hubiera sido posible sin el liderazgo del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quiro y el secretario Pablo Lavigne para tener una Argentina cada vez más libre y más próspera”. Según explicó, los productos nacionales accederán a un mercado de más de 700 millones de personas, equivalente al 20% del PBI mundial.

“En este sentido, la eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país”, señaló. También sostuvo que el entendimiento “nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan preferencias con el bloque europeo”, y mencionó a Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Ucrania.

“De esta manera, habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria en las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros”, destacó el ministro.

Para Caputo, el tratado “facilitará a las PYMES su integración en las cadenas globales de valor” y prevé medidas de facilitación comercial. A su entender, esto “generará mayores oportunidades comerciales para las PYMES, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad en el acceso a bienes y servicios a precios competitivos”.

“Seguimos trabajando para generar más trabajo, incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”, cerró el titular de Economía. Más temprano, el canciller Pablo Quirno se refirió igualmente al anuncio y aseguró que “todos ganamos”, además de pronosticar “más comercio, más inversión y más empleo”. Confirmó que la firma se concretará el 17 de enero en Paraguay.

“La Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, subrayó Quirno.

El Gobierno consideró la firma como un logro propio. El canciller aseveró que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, un camino que derivará en un país “próspero”.

El funcionario también brindó precisiones sobre el contenido del entendimiento: “La UE eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR se verán beneficiadas”, detalló.

La senadora nacional y exministra Patricia Bullrich se sumó a los festejos en redes. “Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente”, expresó, y agregó: “Después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea”.