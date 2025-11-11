Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una formación del Tren Sarmiento descarriló a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y 20 pasajeros resultaron heridos, según informaron fuentes policiales.

Todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funciona desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin llegar a la terminal de Once de Septiembre.

“A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers”, indicaron las fuentes consultadas por Noticias Argentinas.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

20 usuarios resultaron heridos con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.

Además, se interrumpió la energía de las vías para el trabajo de las autoridades.

Incidentes en la estación Once

Tras la interrupción del servicio, varios pasajeros reclamaron y en la estación Once se registraron algunos incidentes.

En un video que comenzó a circular en las redes se ve a un hombre rompiendo un televisor a modo de protesta. La situación generó tensión entre los pasajeros que esperaban la reanudación del servicio.