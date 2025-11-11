Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará una nueva edición de la Conferencia Industrial. Bajo el título “El futuro se produce hoy”, la jornada de paneles temáticos se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

En la edición 2025 de la Conferencia Industrial, los paneles retomarán la agenda del Nuevo Contrato Productivo, que la UIA presentó en septiembre. Competitividad sistémica, la transformación digital, las reformas estructurales para el crecimiento, la visión productiva federal y el rol estratégico de la industria frente a los desafíos que enfrenta la Argentina serán algunos de los ejes clave de la convocatoria.

“Costo Argentino”

Uno de los ejes principales que atravesará todos los paneles será la competitividad, de qué manera Argentina puede superar los dilemas del “costo argentino” y transformarlos en activos para integrar al país a las cadenas globales de valor.

Al respecto, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, destacó que “Argentina debe avanzar en los consensos que nos permitan producir nuestro futuro desde el presente. Esto implica darle músculo a la competitividad con una mirada integral que propicie un salto de calidad en infraestructura, logística, conectividad, financiamiento productivo, desarrollo territorial, sistema tributario y legislación laboral”.

Martín Cabrales, presidente de esta 31ª edición.

Por su parte, Martín Cabrales, presidente de esta 31ª edición, valoró la continuidad institucional en la mirada de largo plazo: “Esta Conferencia es parte de una agenda que tiene en el Nuevo Contrato Productivo una de sus columnas vertebrales. Queremos continuar proyectando ese camino que nos permite diseñar el futuro partiendo de los activos productivos que la industria ya posee. Argentina tiene grandes oportunidades en el horizonte y la industria está lista para ponerlas en valor”.

Disertantes

Como es habitual, la Conferencia Industrial convocará a los principales líderes del sector privado, referentes del arco político, académicos e invitados especiales.

Los paneles temáticos contarán con la participación de personalidades destacadas como: el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el presidente del Grupo Infobae, Daniel Hadad; el economista especializado en macro y economía internacional, Martín Redrado; el CEO y cofundador de GATO, Juan Ignacio Sixto, entre otros.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía, uno de los disertantes en la jornada organizada por la UIA.

Agenda completa de la 31° Conferencia Industrial de la UIA

08:00 | Acreditación y desayuno

08:45 | Apertura

Martín Cabrales: Presidente de la 31° Conferencia Industrial.

09:00 | Producir para crecer: los desafíos macroeconómicos de Argentina.

Luis Caputo: Ministro de Economía de la Nación.

Ejes: Desafíos macro, decisiones de política económica y escenarios futuros.

09:30 | Palabras del Jefe de Gobierno

Jorge Macri: Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A las 09:30 serán las palabras del Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

09:45 | Competitividad sistémica: claves para reducir el costo argentino

Carlos Abeledo: Presidente del Departamento de Política Tributaria UIA.

César Litvin: CEO Lisicki Litvin & Abelovich.

Sebastián Amerio: Secretario de Justicia de la Nación.

Patricia Ortiz: CEO de Bodega Tapiz.

Luis Galli: CEO de Newsan.

Ejes: Reforma tributaria para ganar mercados y transformación de costos en competitividad.

10:20 | Comunicar en tiempos de cambio constante: miradas sobre lo instantáneo y el largo plazo

Daniel Hadad: Presidente del Grupo Infobae.

A las 10:20 será la disertación "Comunicar en tiempos de cambio constante: miradas sobre lo instantáneo y el largo plazo", por Daniel Hadad, Presidente del Grupo Infobae.

Juan Ignacio Sixto: Arquitecto de contenido.

Ejes: Diálogo del sector productivo con la sociedad en un ecosistema de audiencias fragmentadas.

11:00 | Competitividad inteligente: IA para la productividad industrial

Juan Pablo Chemes: Director de Innovación de Accenture en Argentina.

Laura Segura: Directora de Innovación y Servicios de la UIA.

Oscar Narváez: AI Senior Engineering Manager para Latinoamérica de Oracle.

Ejes: Estrategias para desplegar el potencial transformador de las nuevas tecnologías.

11:30 | Pausa para el café

11:50 | Premio Industria Inspira

12:00 | Agenda industrial global: un escenario con desafíos y oportunidades para Argentina

Diego Coatz: Economista especializado en Desarrollo Productivo y Director Ejecutivo UIA.

Martín Redrado: Economista especializado en Macro y Economía Internacional (Expresidente del BCRA).

Ejes: Redefinición de cadenas de valor, seguridad energética y oportunidades geopolíticas.

12:30 | Federalismo productivo: gobernar desde la producción

Rogelio Frigerio: Gobernador de Entre Ríos.

A las 12:30, en la charla "Federalismo productivo: gobernar desde la producción", expondrá Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos.

Gustavo Sáenz: Gobernador de Salta.

Ejes: Desarrollo territorial, infraestructura estratégica y cadenas de valor regionales.

13:10 | La industria como fuente de progreso: cómo potenciar los activos productivos frente a los desafíos globales

Paolo Rocca: Presidente del Grupo Techint.

Paolo Rocca, Presidente del Grupo Techint, otro de los disertantes en la jornada.

Ejes: Puesta en valor de la inversión y la industria frente a las encrucijadas globales.

13:40 | Acto de cierre

Diego Santilli: Ministro del Interior de la Nación.

Martín Rappallini: Presidente de la Unión Industrial Argentina.