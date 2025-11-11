Martín Cirio rompió el silencio y reveló, sin filtros, cómo fue la experiencia de tener a Wanda Nara como invitada en su espectáculo en el Movistar Arena de Buenos Aires; en su programa de streaming, el influencer reveló que la participación de la conductora se confirmó a último momento y que, desde entonces, todo fue una carrera contrarreloj para cumplir con sus pedidos.

“Fue muy estresante, porque se cerró todo apenas una semana antes del show y, claro, Wanda te pide de todo”, indicó, entre risas.

Tras estos dichos, continuó: “Wanda no llega y punto, ella llega con todo: quiere una alfombra roja, doce bailarines, luces, cámaras, todo… es Wanda y, cuando dice ‘quiero esto’, hay que conseguirlo”, explicó; en tono irónico, añadió: “Si me hubiera pedido que yo me tirara al pis vestido de rojo, para que camine sobre mí, lo hacía, porque Wanda tiene una presencia que lo justifica todo”.

Pese a las exigencias, el comediante destacó la buena energía de la mediática. “Ella fue un amor, súper profesional, muy predispuesta; entra, saluda, hace fotos, videos, sabe cómo manejar cada segundo; es como su propia community manager, tiene todo fríamente calculado”, elogió.

También, destacó que, durante la preparación del espectáculo, se vivieron momentos de incertidumbre, ya que, hasta el último día, existía la posibilidad de que Wanda cancelara su aparición. “Con ella nunca sabes si el “sí” es definitivo, porque su agenda es tremenda, pero, finalmente, llegó y, cuando entró al escenario, se notó la diferencia; es una estrella”, reconoció.

La participación de Nara fue uno de los momentos más comentados del show. “Es intensa, pero espectacular; tiene todo pensado, sabe qué quiere mostrar y cómo hacerlo; yo soy más improvisado, pero con Wanda aprendés lo que es el control total del espectáculo”, cerró.

