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Equipos conformados por la Conferencia Episcopal Argentina se encuentran trabajando en la preparación y organización de la visita del Papa León XIV a nuestro país.

Para llevar adelante esta tarea se ha constituido una Comisión Nacional encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Colombo, e integrada por Mons. Raúl Pizarro, Mons. Jorge García Cuerva, Mons. Jorge Eduardo Scheinig, Mons. Alejandro Musolino, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

La Comisión Nacional tiene como misión delinear los criterios generales y la narrativa de la visita, orientar su preparación y acompañar su desarrollo, procurando que las distintas acciones expresen el sentido pastoral de la presencia del Santo Padre en nuestro país.

El equipo de la Conferencia Episcopal Argentina trabaja en la preparación y organización de la visita del Papa León XIV. FOTO: CONFERENCIA EPISCOPAL

Visita histórica

En diálogo con LU12 AM680, el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina e integrante del equipo organizador, el sacerdote Máximo Jurcinovic, remarcó el entusiasmo con el que la Iglesia y la comunidad reciben la noticia. “Es un momento histórico y los sacerdotes lo queremos vivir así, pero creemos que toda la gente lo quiere vivir así”, expresó.

El vocero destacó que el deseo de concretar este viaje apostólico —que incluirá también a Perú y Uruguay— surgió del propio pontífice a pocas semanas de haber asumido su ministerio. “Sabemos que tiene muchas ganas de hacer este viaje. Conoce muchísimo América Latina por sus años como misionero en Perú, su idiosincrasia, sus iglesias y necesidades, lo que hace que lo esperemos con más ansias todavía”, agregó.

Logística nacional

Respecto al despliegue organizativo, Jurcinovic detalló que el trabajo se distribuye entre la Comisión Nacional y diversas áreas dedicadas a infraestructura, liturgia, comunicación, eventos y voluntariado, sumado a la preparación territorial en las tres sedes del itinerario: Buenos Aires, Luján y Córdoba. Asimismo, valoró las muestras de apoyo recibidas en los últimos días: “Nuestras casillas de mail y teléfonos se llenaron de gente que se acerca para dar una mano y colaborar en lo que se necesite”.

Un saludo cordial entre el papa Francisco y el cardenal Robert Francis Prevost en el Vaticano. Con el tiempo, el religioso estadounidense sería elegido pontífice y tomaría el nombre de León XIV.

En cuanto al traslado del Santo Padre, confirmó la firma de un convenio con una marca automotirz, entidad que tiempo atrás ya se había ofrecido para la confección de las unidades. Para esta visita se construirán dos papamóviles debido a la brevedad de la estadía de tres días en el país, ya que no existe tiempo material para trasladar un solo vehículo por ruta entre Córdoba y Buenos Aires. Por este motivo, se destinará una unidad para la provincia mediterránea y otra para las actividades en la capital y Luján.

“El Papamóvil despierta una curiosidad hermosa. Significa el encuentro del Papa con la gente, el cara a cara en las calles. Nos habla de una Iglesia que quiere estar en la calle y de un Papa que se quiere encontrar con su pueblo”, reflexiónó el vocero.

Además, destacó que el Santo Padre arribará a la Argentina procedente de Uruguay, por lo que llegará impregnado de la calidez del pueblo uruguayo. “Me imagino a la gente en la calle con mucho fervor, recuperando esa capacidad de estar juntos que vivimos a veces en el mundial, saliendo de nuestras casas y teléfonos. Estar en la calle es algo importantísimo en este tiempo“, añadió.

Sello misionero

Al abordar la labor en la Comisión Nacional, Jurcinovic hizo especial referencia a Mons. Jorge García Cuerva, con quien mantiene un vínculo de profunda cercanía personal. “Soy amigo personal porque fui compañero de seminario de Jorge, los dos somos de la misma diócesis de San Isidro; además nos queremos mucho. Lo he ido a visitar muchas veces cuando él estuvo allá en Río Gallegos“, compartió.

El vocero ponderó el intenso trabajo que viene realizando el arzobispo en la organización del itinerario papal: “Jorge está trabajando muchísimo armando equipos para que el Papa se sienta en casa en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Ustedes lo conocen bien, saben de su capacidad de trabajo, de su despliegue, de que va de un lado para el otro y de lo que camina. Ha estado en cada plaza, incluso en la que no tenía grandes convocatorias”.

En esa misma línea, conectó esa entrega pastoral con el perfil del propio pontífice: “El Papa León viene de ese mundo latinoamericano donde lo hemos visto en videos en Chiclayo, Perú, en las plazas con un megáfono o arriba de un caballo yendo de pueblo en pueblo. El Papa no es un hombre de templo ni de sacristías, es un hombre de misión y de Iglesia en salida“.

Preparación espiritual

El vocero hizo hincapié en que el proceso trasciende lo meramente operativo, constituyendo una preparación integral del corazón y la fe de la comunidad. En ese marco, el área de contenidos de la Conferencia Episcopal se encuentra elaborando subsidios, oraciones y materiales pedagógicos para que la gente pueda profundizar en la figura del Santo Padre, en la historia de León XIII y en el corazón de pastor que caracteriza al pontífice.

“No solo preparamos la casa, preparamos el corazón y los oídos para recibir a nuestro pastor, para que nos hable, nos guíe, nos dé un consejo y nos ayude a vivir mejor a los argentinos”, sostuvo.

Impacto regional

En su mensaje dirigido especialmente a la Patagonia, Jurcinovic enfatizó que la visita abarca espiritualmente a todo el territorio nacional, “de Jujuy a Tierra del Fuego“. Además, confirmó que la organización se encuentra gestionando alternativas de transporte y presupuestos accesibles en micros para facilitar el traslado de los fieles del interior hacia Buenos Aires.

Por último, el vocero proyectó los ejes temáticos del Santo Padre durante sus intervenciones en el país: “El Papa tiene una prédica muy fuerte, en continuidad con Francisco, sobre el cuidado de la casa común, de nuestra tierra y de nuestros recursos naturales. Estoy seguro de que va a hablar de eso y toda la Argentina, y en particular la Patagonia, podrá hacerse parte de ese mensaje”.