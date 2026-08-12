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El Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz (IPG) de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) reveló que la zafra lanera 2025-2026 concluyó con exportaciones por un total de 193 millones de dólares. La cifra representa un incremento del 69% respecto al ciclo anterior.

Durante el período se vendieron al exterior 40 millones de kilos base sucia, sobre una producción estimada de 31 millones de kilos, según la Federación Lanera Argentina (FLA).

Las proyecciones del IPG para el ciclo 2026-2027 marcan un escenario de marcada escasez en la oferta. El remanente de lana sucia al inicio de la temporada se estimó en 36,8 millones de kilos, un 25% menos que al comienzo de la zafra previa. A su vez, el organismo calculó que la producción nacional se ubicará por debajo de los 30 millones de kilos, constituyendo el registro más bajo en más de un siglo.

La disminución conjunta del stock inicial y del volumen esquilado situará la disponibilidad total en mínimos históricos. La falta del producto generará una marcada presión sobre los precios y las operaciones de adquisición en el mercado.

Las exportaciones de lana de argentina viene de un periodo positivo.

En cuanto al aspecto climático, el reporte detalla que las nevadas en el centro-noroeste santacruceño estuvieron acompañadas por fríos muy intensos. En el resto de la provincia, la lluvia y la nieve configuran un panorama inicial favorable para la primavera. La humedad acumulada al mes de julio supera de forma sustancial los niveles registrados en julio de 2025.

En el marco económico general, la devaluación del peso acumula un 2% en los primeros siete meses de 2026. La inflación acumulada desde enero se ubicó en torno al 19%.

Antecedentes

El comportamiento de los ciclos productivos previos permite dimensionar la magnitud de la caída proyectada. Durante la zafra 2024-2025, los ingresos por exportaciones de lana habían alcanzado aproximadamente 114 millones de dólares, valor que fue superado con amplitud por los 193 millones registrados en la temporada recién concluida.

En materia de reservas, el ciclo 2025-2026 había iniciado con un remanente cercano a los 49 millones de kilos sucios en stock, cifra que contrasta con los 36,8 millones contabilizados al 1 de julio para la nueva zafra.

A nivel climático, las condiciones observadas también marcan un fuerte contraste respecto del año anterior. La acumulación de humedad a julio muestra una recuperación significativa en el territorio santacruceño frente a la primavera de 2025, un período que el propio organismo calificó como severamente seco y ventoso.

En cuanto al resto del reporte, las nevadas en el centro-noroeste santacruceño estuvieron acompañadas por fríos muy intensos. En el resto de la provincia, la lluvia y la nieve configuran un panorama inicial favorable para la primavera.

En el marco económico general, la devaluación del peso acumula un 2% en los primeros siete meses de 2026. La inflación acumulada desde enero se ubicó en torno al 19%.