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10 días pasaron del terrible incendio en una vivienda precaria ubicada en las cercanías del cementerio de la localidad de Puerto San Julián que se cobró la vida de dos jóvenes oriundos de Salta. Ambos se habían mudado hace un tiempo en búsqueda de una vida mejor. El hecho ocurrió a horas de la madrugada del domingo 2 de agosto.

Cristian Huerta, de 28 años, perdió la vida en el acto y Ezequiel López -de la misma edad- fue rescatado con lesiones de extrema gravedad. La víctima recibió asistencia y fue trasladada para recibir atención médica en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió el mismo día que fue ingresado.

La madrugada del trágico hecho, el domingo 2 de agosto, la Policía de Santa Cruz detuvo a un hombre bajo la sospecha de que se haya tratado de un incendio intencional. Previamente, uniformados habían intervenido en la vivienda debido a una violenta discusión que derivó en agresiones físicas.

El estado en el que quedó la precaria vivienda tras el incendio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

“Aún no puedo despedirme de mi hijo”

La madre de Cristian Huerta brindó una sentida entrevista a través de Canal 2 en la que relató la angustia que atraviesa a causa de las demoras en los trámites para el traslado del cuerpo hacia su provincia natal.

“Ya hace una semana que estoy acá y no me dan respuestas favorables. Yo pensé que ya el lunes o el martes lo iba a tener conmigo y no fue así”, expresó Cecilia López con la voz llena de dolor.

Explicó que inicialmente el cuerpo se encontraba en Puerto San Julián y fue trasladado a Río Gallegos para luego ser enviado a la provincia de Salta, donde reside su familia. Sin embargo, los trámites se han extendido sin motivo claro, por lo que está reclamando.

“Primero me dijeron que era falta de documentación, la cual yo mandé todo lo que me pidieron. Y después que faltaba el certificado de defunción del Registro Civil, y luego otro papel más. Pasó el lunes, pasó el martes y todavía no tengo novedades. Según me dijeron, esta madrugada podría salir de allá, pero así me tienen, esperando sin saber cuándo”, dijo.

La mujer señaló que mantiene contacto con el responsable del procedimiento, parte del Gobierno salteño, pero la información que recibe es confusa y no avanza. “Con el chico Rodrigo Sosa, que es quien está a cargo, la información no es clara, siempre me dicen que espere. Primero era un depósito que no se hacía, después faltaba un documento, y ahora ya no sé qué es lo que demora”.

El Gobierno de la provincia del norte se comprometió a hacerse cargo de los gastos del traslado, aunque el retraso se mantiene en la provincia de Santa Cruz. En contraste, el cuerpo de Ezequiel López, la otra víctima fatal del incendio, ya había sido enviado a Salta el domingo.

“Yo pedí desde el principio que los trajeran a los dos juntos, pero no se pudo. A él lo enviaron y a mi hijo no. Estuvieron en dos localidades distintas y eso complicó todo”, indicó al borde del llanto.

Hasta el momento, la familia no pudo comenzar el duelo ni realizar la despedida que merece su hijo. “No hemos podido ni siquiera despedirlo como corresponde. Esto es traumatizante para mí y para toda mi familia. El tiempo pasa y nosotros no estamos tranquilos, no estamos bien“.

Por otro lado, agradeció profundamente la solidaridad de la gente que colaboró con ella. “Estoy muy agradecida con toda la gente que me ayudó y colaboró conmigo. Son personas que no conozco y me tendieron una mano enorme“.

Finalmente, Cecilia dejó un claro mensaje dirigido a la Justicia. “Hay cosas dudosas, hay un detenido de por medio y esto no puede quedar así. Ojalá la Justicia haga respetar la ley como corresponde. Vamos a luchar para que se haga justicia”.