Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después del feriado de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza a depositar un pago adicional para los beneficiarios de las Becas Progresar. El cronograma de cobros arranca el lunes 13 de octubre, con los DNI terminados en 0 y 1, y continuará de forma escalonada durante toda la semana.

El beneficio forma parte del programa de respaldo a estudiantes que impulsa el Gobierno nacional para fomentar la continuidad educativa. Además, continúa abierta la inscripción para nuevas solicitudes en una de las líneas de esta ayuda económica.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El Programa Progresar está destinado a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país. La edad y los requisitos varían según el tipo de beca:

Nivel obligatorio : para jóvenes de 16 a 24 años, con ingresos familiares que no superen tres salarios mínimos. Es obligatorio acreditar condición de alumno regular, esquema de vacunación completo y participación en actividades complementarias.

: para jóvenes de 16 a 24 años, con ingresos familiares que no superen tres salarios mínimos. Es obligatorio acreditar condición de alumno regular, esquema de vacunación completo y participación en actividades complementarias. Nivel superior : para estudiantes ingresantes entre 17 y 24 años y hasta 30 años para quienes ya están avanzados en su carrera. En el caso de enfermería, no hay límite de edad. Se requiere título secundario y estar cursando en instituciones reconocidas.

: para estudiantes ingresantes entre 17 y 24 años y hasta 30 años para quienes ya están avanzados en su carrera. En el caso de enfermería, no hay límite de edad. Se requiere título secundario y estar cursando en instituciones reconocidas. Progresar Trabajo: destinado a jóvenes de 18 a 24 años, con posibilidad de extender hasta 40 años para quienes no tengan empleo formal registrado.

Montos confirmados para octubre 2025

ANSES informó los valores actualizados de las Becas Progresar para octubre 2025. Los montos varían según el nivel de formación:

Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (corresponde al 80% del total del beneficio mensual).

$28.000 (corresponde al 80% del total del beneficio mensual). Nivel superior: $28.000 para estudiantes de primer año y $35.000 a partir del segundo año.

A su vez, quienes cumplieron con todas las exigencias académicas durante 2024 accederán al 20% retenido del año anterior.

Los estudiantes inscriptos en marzo recibirán un adicional de $66.000, mientras que los que se anotaron en septiembre obtendrán $42.000 extra, como parte de los incentivos de rendimiento.

Cómo verificar si te corresponde el pago

Los beneficiarios pueden confirmar el cobro de la Beca Progresar de octubre a través de los siguientes canales oficiales:

Mi ANSES: ingresando con la Clave de la Seguridad Social en la sección “Mis cobros”.

ingresando con la Clave de la Seguridad Social en la sección “Mis cobros”. Mi Argentina: disponible en la app móvil o en la versión web, utilizando los datos personales del titular.

Desde allí es posible consultar fechas, montos y estado del pago del beneficio educativo.

Calendario de pagos: Becas Progresar octubre 2025

El cronograma de pagos establecido por la ANSES se organiza según la terminación del número de documento:

Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 14 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

Aún hay tiempo para inscribirse

La ANSES recordó que sigue habilitada la inscripción a las Becas Progresar, por lo que los estudiantes que cumplan con los requisitos todavía pueden realizar el trámite.

El registro puede hacerse de forma virtual, a través del sitio oficial del programa, donde se debe completar el formulario online y adjuntar la documentación requerida.

Con esta política pública, el Gobierno busca garantizar la permanencia y el egreso de los estudiantes en todos los niveles educativos, priorizando a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.