Puerto Madryn volvió a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del trail running. El pasado 7 de septiembre, más de 1.600 corredores de distintos puntos del país y del exterior participaron de la Carrera de Aventura Destino Madryn 2025, una competencia que combina deporte y naturaleza entre cerros, acantilados y la inmensidad del Golfo Nuevo, en plena temporada de ballenas.

Entre ellos, se destacó la numerosa delegación del Team Águilas de Río Gallegos, que viajó con 60 corredores y por tercera vez consecutiva se convirtió en el grupo con mayor convocatoria a nivel nacional. Para Gastón Rivarola, fundador y entrenador del equipo, el logro representa mucho más que un dato: es la confirmación de que el running se consolidó en la capital santacruceña como una disciplina con identidad propia.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Rivarola repasó lo que significó la experiencia: “Fuimos 60 corredores del Team y se sumaron 10 de Puerto Santa Cruz a participar de esta aventura. Es una carrera única, con médanos, ripio, acantilados, subidas y bajadas, y la postal de las ballenas al frente“.

Gastón en los estudios de Radio LU12 AM680. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El entrenador valoró también la logística que permitió concretar el viaje en un contexto económico complejo: “Coordinamos todo con mucha anticipación y lo hicimos en cuotas para que nadie quedara afuera. Lamentablemente no tuvimos apoyo económico externo, pero lo resolvimos entre nosotros“.

Más allá del resultado deportivo, Rivarola resaltó el valor social y humano del proyecto que comenzó en 2017 con apenas 10 corredores y que hoy reúne a más de 150 personas de todas las edades. “El running es un hábito, una forma de vida. Tenemos chicos de 10 años hasta adultos de más de 65. Algunos corren carreras, otros solo entrenan. Lo importante es que todos encuentren un espacio para moverse, mejorar su salud y compartir”, explicó.

El entrenador también destacó el rol de la disciplina como espacio de contención: “En Gallegos tenemos una sociedad muy sedentaria. El running ayuda a desenchufar la cabeza, a cambiar el ánimo, a dormir mejor. Para muchos es un desahogo y una forma de superarse”.

Diego Benitez, primero en los 6km masculinos, 30 a 39 años.

Próximos objetivos

Tras el éxito en Puerto Madryn, el Team ya tiene la mira puesta en nuevas competencias. El calendario incluye la carrera de Vialidad en octubre y distintos eventos regionales, además de los entrenamientos semanales.

El paso de las Águilas por Madryn no solo dejó la satisfacción de haber sido nuevamente el grupo más convocante, sino también la certeza de que el running en Río Gallegos atraviesa un presente de expansión y entusiasmo.

Con la imagen de 70 santacruceños atravesando senderos, médanos y acantilados frente a las ballenas, la historia de esta edición de Destino Madryn se convierte en un símbolo de esfuerzo colectivo y de pasión por una disciplina que sigue ganando adeptos en el sur argentino.