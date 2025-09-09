Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente realizó una convocatoria a los gobernadores, lo que refleja la necesidad de abrir canales de diálogos federales. Para Javier Milei la derrota electoral responde al plano político y no al rumbo económico que planteó para ganar las elecciones en 2023. “Vamos a corregir todos nuestros errores”, dijo el domingo a la noche, seguido de que van a “redoblar” la defensa del equilibrio fiscal tal como lo viene haciendo hasta ahora.

En la mañana del lunes, Milei mantuvo dos reuniones de gabinete y por la tarde el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la conformación de una mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem, Adorni y presidida por Javier Milei. Allí, la primera misión que le encomendó al jefe de Gabinete Francos fue convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores.

Pero los gobernadores desconfían de una mesa de diálogo convocada por un león herido. El primero en reaccionar, minutos después del tuit de Adorni, fue el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro: “El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, dijo; y habló del bloque de gobernadores que crearon Provincias Unidas y de “gobernabilidad”.

Pullaro comparte ese grupo llamado “Grito Federal” con el mandatario de Santa Cruz Claudio Vidal; Gustavo Valdés de Corrientes; Ignacio “Nacho” Torres de Chubut; Carlos Sadir de Jujuy; y Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, que buscaría enviar un mensaje a la Casa Rosada con un encuentro desde Río Cuarto, este viernes.

La tapa especial por las elecciones bonaerenses de La Opinión Austral.

Según pudo saber La Opinión Austral, por ahora no hay viaje confirmado del gobernador de Santa Cruz hacia Córdoba, pero no se descarta su presencia el viernes en la expo de la Sociedad Rural de Río Cuarto, junto a Llaryora y Pullaro. “No se habló de reunión pero por ahí se empiezan a sumar y terminan yendo todos”, dijo una fuente que sigue de cerca la agenda de los cinco mandatarios.

Los gobernadores exigen que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se repartan de “manera equitativa, sin arbitrariedades”. En esa mesa, el vicegobernador Fabián Leguizamón en representación de Santa Cruz.

Claudio Vidal estaba este martes en El Calafate con temas de gestión, acompañado por su jefe de gabinete Daniel Álvarez, candidato a diputado nacional en las elecciones del 26 de octubre. El domingo por la noche, apenas se conoció la derrota de Milei en provincia de Buenos Aires, dijo que la sociedad “no quiere más gritos” y señaló que “con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.

“Palomas de iglesia”

En Grito Federal ven de cerca la reacción del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien junto con los mandatario de Salta y Tucumán, acompañó “desde el primer momento” al gobierno de Javier Milei con legisladores en el Congreso de manera mucho más expuesta. “No son leones, son palomas de iglesia, porque cagan a los fieles. A mí me cagaron con obras y me cagaron en lo electoral, con candidatos que me destrozan”, sintetizó.

Diciembre 2023. Guillrmo Francos junto a los gobernadores Jalil, Sáenz y Llaryora.

La lectura es compartida. Al igual que la espera por como va a resolver el el Gobierno nacional la Ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) que redactaron los 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño en el Consejo Federal de Inversiones. Milei tiene plazo hasta este jueves para vetarla. Lo mismo ocurre con las leyes de emergencia pediátrica, con el Hospital Garraham como bandera, y financiamiento universitario. Todos ejes del plano político y económico.

A eso se suma los problemas de cada provincia. Sáenz recordó este martes por cada micrófono que le pusieron enfrente que en junio de 2024 firmó convenios por obra pública que nunca se cumplieron, entre otras promesas domésticas. En Santa Cruz, mientras tanto miran con recelo la situación de petroleros y trabajadores de la construcción por inversiones que no llegan y que dependen de Nación.

Tapa de La Opinión Austral del jueves 31 de julio de 2025 nuevo frente electoral de gobernadores

