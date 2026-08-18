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Fernando Cerimedo, consultor político argentino y exasesor del presidente Javier Milei, fue detenido este martes por la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El arresto se produjo cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, en el marco de una investigación por el ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller, señalada por medios locales como su expareja.

Según informaron los diarios bolivianos La Razón y El Deber, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) interceptó a Cerimedo en la terminal aérea y luego lo trasladó a dependencias policiales. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el consultor habría sido el autor intelectual del ataque y que habría contratado a dos o tres sicarios para asesinar a Beller.

La detención de Cerimedo en un aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa preliminar y resta determinar si la Policía boliviana reúne elementos suficientes para formular una acusación formal en su contra.

El ataque a Nadia Beller

Beller fue atacada el lunes 17 por la noche en las inmediaciones de un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios locales, la mujer recibió tres disparos y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

La víctima permanece internada y su estado fue informado como reservado por fuentes vinculadas al caso. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita conocer con precisión la gravedad de las heridas.

Nadia Beller, la abogada que fue atacada.

Las cámaras de seguridad del establecimiento habrían registrado el momento del ataque. En las imágenes se observa a dos hombres que llegaron vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules. Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta que habría sido robada.

Según la reconstrucción preliminar, los atacantes interceptaron a Beller cuando se encontraba en el acceso del hotel. Uno de ellos le disparó, mientras que el otro le sustrajo la cartera y el teléfono celular. Luego, ambos escaparon en una motocicleta diferente a la que habían utilizado para llegar al lugar.

La abogada y activista Nadia Beller sobrevivió a un ataque armado registrado la noche de este lunes en un hotel de Santa Cruz. Según la Policía, dos delincuentes en motocicleta dispararon contra ella. El comandante departamental, coronel David Gómez, confirmó que la víctima… pic.twitter.com/CVAzzMU0cR — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) August 18, 2026

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer es retirada del hotel en una camilla y trasladada hasta una ambulancia. La Policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que podrían ayudar a identificar a los autores materiales del ataque.