El consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, permanece detenido en Bolivia, señalado como presunto instigador del ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

La mujer fue baleada el lunes por la noche en la puerta del SwissHotel, donde ambos se hospedaban, y el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La Policía boliviana arrestó a Cerimedo este martes en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. La investigación apunta a que habría contratado a dos o tres sicarios para concretar la agresión.

Fernando Cerimedo, es exasesor del presidente Javier Milei.

Así fue el ataque contra Nadia Beller

Según las imágenes obtenidas del lugar, los atacantes llegaron hasta el hotel simulando ser repartidores en motocicleta. Luego subieron por las escaleras hasta donde se encontraba Beller, quien en ese momento miraba su teléfono celular. Al acercarse, uno de ellos extrajo un arma y efectuó varios disparos.

La abogada recibió tres impactos y debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial. Permanece internada con pronóstico reservado. También trascendieron registros del momento en que fue retirada del establecimiento en una ambulancia.

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Cerimedo quedó bajo arrestado mientras se investiga su eventual responsabilidad como autor intelectual de la tentativa de homicidio.

Medios bolivianos señalaron que el consultor y Beller mantenían una relación de pareja y que durante ese vínculo se habrían producido episodios de violencia. En los últimos días, él rechazó esa versión y sostuvo que se trata de una maniobra en su contra.

La detención de Cerimedo en un aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia.

Los antecedentes de Cerimedo en la política regional

El argentino también ocupa un lugar relevante en la investigación por la denominada causa Discapacidad. En ese expediente declaró que Diego Spagnuolo le había revelado previamente la existencia de presuntas coimas, equivalentes al 3 por ciento para Karina Milei, y afirmó que la operatoria estaba a cargo de los primos Menem.

Su declaración fue considerada de importancia por el fiscal Franco Piccardi. Ahora resta determinar si las autoridades bolivianas reúnen pruebas suficientes para avanzar con una imputación formal.

Cerimedo es cofundador de La Derecha Diario y tuvo participación en la campaña presidencial de Milei desde Brasil, donde trabajó como estratega junto a Santiago Caputo.

Además, brindó asesoramiento a Jair Bolsonaro y fue imputado en la investigación por el intento de golpe de Estado en Brasil, proceso por el cual el expresidente brasileño se encuentra detenido. En Bolivia, el consultor se desempeña como consejero del gobierno de derecha encabezado por Rodrigo Paz.

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