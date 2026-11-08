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Un hombre de 27 años fue detenido este domingo en el barrio porteño de Palermo, luego de ser descubierto mientras circulaba con documentación falsa y se hacía pasar por bombero voluntario. El sospechoso se encontraba a poco más de 300 metros del escenario montado en el Monumento a los Españoles, donde el papa León XIV encabezará distintas actividades durante su visita a la Argentina.

El procedimiento se realizó en la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy, en las inmediaciones del predio donde se desarrollarán los principales encuentros del Sumo Pontífice. Allí, los efectivos de la Policía de la Ciudad identificaron al hombre, quien aseguró pertenecer al cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.

Para respaldar su supuesta condición, presentó una autorización de circulación. Sin embargo, al verificar la documentación, los agentes comprobaron que era apócrifa.

Las irregularidades continuaron cuando los policías solicitaron los papeles de la motocicleta Kawasaki en la que se desplazaba. Durante la inspección, detectaron que el rodado tenía una patente falsa que simulaba corresponder a un vehículo oficial.

Cuatro equipos de comunicación y varias credenciales

Al avanzar con el procedimiento, los efectivos encontraron otros elementos que despertaron sospechas. El hombre llevaba distintas credenciales de identificación y cuatro equipos de comunicación.

La patente que tenía colocada la moto

El operativo se desarrolló en un sector considerado sensible por la cercanía con el escenario donde se presentará el papa León XIV y con la Embajada de los Estados Unidos.

Por disposición del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, el sospechoso quedó detenido e incomunicado. La causa contempla los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. Además, se ordenó el secuestro de la motocicleta.

Otro detenido por amenazar de muerte al papa León XIV

La detención del falso bombero se produjo después de otro procedimiento vinculado con amenazas contra el papa León XIV. Un hombre de 49 años, residente en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, fue arrestado por presuntas amenazas de muerte contra el Sumo Pontífice.

Según informó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la detención fue posible a partir de información obtenida por la Subsecretaría de Operaciones del organismo y aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con el parte policial, la investigación comenzó tras una denuncia anónima. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.

Ambos procedimientos se produjeron en el marco del operativo de seguridad desplegado por la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluye controles especiales en los sectores donde se realizarán las actividades religiosas y los encuentros multitudinarios.