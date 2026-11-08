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La visita del papa León XIV a la Argentina representa un acontecimiento de especial significado para la Iglesia Católica y para los creyentes, en un contexto social que plantea distintos desafíos. En la previa de sus actividades en el país, el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, dialogó con La Opinión Austral y expresó sus expectativas ante la llegada del pontífice, a quien consideró una figura que puede aportar orientación, esperanza y unidad.

Durante la entrevista, realizada en el marco de la cobertura especial que las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose llevan adelante desde Buenos Aires, Sánchez convocó a la sociedad a recibir el mensaje del Papa con apertura y disposición para escuchar.

“Creo que tenemos que tener la mente abierta, los oídos abiertos, el corazón abierto, a ver qué palabra del Señor viene a traernos el Papa León”, expresó. En ese sentido, remarcó la importancia de recibirlo “con una profunda fe”, especialmente para quienes profesan la religión católica.

El arzobispo sostuvo que León XIV, como pastor universal, llega para “confirmarnos en la fe, alentarnos en la esperanza y motivarnos a que vivamos una caridad sincera, auténtica entre nosotros”. También planteó que su mensaje debe contribuir a hacer presente el Reino de Dios en la realidad argentina.

“Estemos atentos, escuchémoslo. No lo juzguemos, escuchemos. No tengamos prejuicios”, insistió Sánchez, quien consideró que las palabras del pontífice pueden ofrecer “una luz de alegría, de esperanza, de consuelo” y también orientaciones para la vida de la sociedad.

Un mensaje para distintos sectores de la sociedad

Al referirse a la agenda de León XIV en la Argentina, el arzobispo destacó que cada encuentro previsto tendrá un destinatario y una temática particular. Desde las familias hasta los sectores más vulnerables, el mundo del trabajo y los representantes de distintas confesiones religiosas, el Papa tendrá la oportunidad de transmitir un mensaje que, según Sánchez, debe ayudar a construir una sociedad más unida.

Entre los temas que mencionó, señaló que el pontífice abordará la familia en Buenos Aires y la santidad, entendida como la posibilidad de vivir en sintonía con la voluntad de Dios. También hizo referencia a su encuentro con los sectores más necesitados en Luján, junto a la Virgen, patrona de la Argentina.

La agenda incluirá además un mensaje dirigido a las personas con discapacidad en Claypole, al mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y a los responsables de distintos ámbitos de la sociedad en el Palacio Libertad. Asimismo, mantendrá encuentros con representantes de otras religiones y confesiones cristianas.

“Cada uno de esos encuentros va a ser una palabra indicativa, una palabra orientadora, una palabra que nos ayude a crecer como patria y como hermanos”, explicó.

El país de Francisco y la continuidad de un vínculo latinoamericano

Consultado sobre lo que representa la llegada de León XIV al país donde nació y desarrolló su pontificado el papa Francisco, Sánchez señaló que se trata de un acontecimiento fundamental para la Iglesia argentina.

“Es el sucesor de Pedro que viene, así como estaba Francisco como sucesor de Pedro. A Francisco lo queremos y lo vamos a seguir queriendo, y lo hemos valorado también. Ahora valoramos al papa León”, afirmó.

En ese sentido, destacó que, aunque León XIV nació en Estados Unidos, su trayectoria pastoral en América Latina le permitió construir un vínculo profundo con la región.

“Él se ha hecho latinoamericano por opción, como misionero latinoamericano”, sostuvo. Para el arzobispo, esa experiencia mantiene una sintonía con la identidad de los pueblos de la región y con la forma de conducir la Iglesia universal.

Sánchez también recordó la cercanía que existía entre León XIV y Francisco. Según relató, el actual pontífice había sido designado cardenal por el Papa argentino apenas unos meses antes de su elección como sucesor de Pedro.

En relación con la posibilidad de que Francisco hubiera transmitido su deseo de regresar a la Argentina, el arzobispo recordó una conversación durante una visita ad limina, cuando el entonces pontífice les manifestó su intención de volver al país.

“Nos dijo Francisco: ‘Quiero ir a la Argentina, voy a ir a la Argentina, ya vamos a ver cuándo sea el momento oportuno’. Lo decía muy decidido, muy firme”, recordó.

A partir de ese antecedente, Sánchez consideró que la llegada de León XIV también puede interpretarse como una continuidad de aquel deseo. “Podemos suponer que lo tomó León y dijo: ‘Vamos a cumplir con Francisco’”, expresó.

En esa misma línea, mencionó que Uruguay y Argentina eran dos destinos pendientes dentro de los proyectos que Francisco había contemplado para sus viajes. También destacó la importancia de la visita a Perú, país donde León XIV vivió y desarrolló gran parte de su formación y trayectoria religiosa, primero como sacerdote agustino y luego como obispo.

La unidad como eje del pontificado

Hacia el final de la entrevista, y al ser consultado sobre el significado de pertenecer a la orden agustiniana, Sánchez resumió su respuesta en un concepto central: la unidad.

Explicó que ese carisma también está presente en el lema del papa León XIV y en su convocatoria a fortalecer los vínculos entre las personas a partir de la fe cristiana.

“Es el carisma, es su lema, el de la unidad, que nos llama a la unidad, a que en Jesucristo seamos uno”, señaló.

Finalmente, el arzobispo llamó a que cada persona pueda aportar a la construcción de esa unidad y cerró el encuentro con un mensaje de bendición.