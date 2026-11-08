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La llegada del papa León XIV a la Argentina genera expectativa entre los representantes de la Iglesia y los fieles que aguardan su presencia en el país. En ese contexto, el monseñor Jorge Lozano compartió sus sensaciones a poco más de una hora del arribo del pontífice y planteó cuáles son los principales aspectos de su mensaje a los que considera necesario prestar atención.

En una cobertura especial desde Buenos Aires, las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose, de La Opinión Austral, dialogaron con Lozano, quien manifestó su alegría por el acontecimiento y llamó a recibir al Papa con una actitud de escucha y apertura.

“Con mucha alegría y ya no falta nada. Queremos abrir el corazón, abrir la mente, escuchar lo que él quiere enseñarnos y aprovechar para crecer, y que esta visita nos ayude a ser mejores personas”, expresó el monseñor.

Consultado sobre los ejes centrales de sus palabras, Lozano señaló que uno de los aspectos fundamentales será la centralidad de Jesucristo y la manera en que la fe debe expresarse en acciones concretas.

“A mí me parece que tiene que ver, por un lado, con la centralidad de Jesucristo, que es el que nos reúne, nos convoca, y cómo este amor a Jesús se manifiesta en obras concretas”, explicó.

En esa línea, remarcó que el amor no debe quedar limitado a una expresión teórica o individual, sino que tiene que traducirse en hechos cotidianos y en el vínculo con los demás. “El amor no es una abstracción, sino una realidad concreta y nos mueve también para el amor social”, sostuvo.

La paz y la unidad, entre los ejes del mensaje

Otro de los puntos que destacó Lozano fue el llamado a construir una sociedad basada en la paz y la unidad. Al referirse al compromiso que caracteriza al pontífice, consideró que su mensaje también estará orientado a convocar a los argentinos a asumir un papel activo en la construcción de una convivencia pacífica.

“Él es un hombre que está comprometido con la unidad y la paz en distintos lugares del mundo y que nos convocará también entonces a ser constructores de paz”, afirmó.

De esta manera, el monseñor planteó que la llegada de León XIV no debe entenderse solamente como un acontecimiento religioso, sino también como una instancia para escuchar, reflexionar y trasladar sus enseñanzas a la vida social.

A minutos de concretarse su llegada, el mensaje de Lozano puso el acento en dos dimensiones que considera centrales para esta visita: la coherencia entre el amor a Dios y al prójimo, y la responsabilidad colectiva de trabajar por la paz.

La expectativa está puesta ahora en las palabras del pontífice y en el mensaje que dejará durante su paso por la Argentina.