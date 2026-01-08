Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia santafesina confirmó la detención de Josué Alexis Urquia, de 32 años, el hombre que quedó filmado cuando intentó abusar sexualmente de una joven empleada en una mueblería del barrio Echesortu, en Rosario. El acusado fue capturado en la ciudad de Córdoba durante la comisión de otro robo y permanecía detenido en una comisaría de esa provincia.

Urquia era intensamente buscado desde el pasado 30 de diciembre, cuando protagonizó un violento ataque en un local ubicado en Mendoza al 3300, en pleno macrocentro rosarino. El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales gracias a las cámaras de seguridad del comercio, lo que permitió identificar al agresor.

El brutal ataque en la mueblería

Según la reconstrucción judicial, el ataque ocurrió cerca de las 15:30, en un horario de atención con jornada cortada. Urquia ingresó al negocio donde se encontraba una sola empleada, Luz, se acercó fingiendo ser un cliente y luego comenzó a comportarse de manera sospechosa.

Cuando la joven le pidió que se retirara, el hombre se abalanzó sobre ella e intentó llevarla por la fuerza hacia la parte trasera del local con claras intenciones de abusar sexualmente. Al no poder concretar el ataque, el agresor la tomó del cabello, la golpeó brutalmente y la arrojó contra distintos sillones. Incluso la tiró al piso, le pisoteó el rostro, le dio patadas y trompadas, y le mordió con fuerza el dedo meñique de la mano derecha.

Finalmente, tras el violento forcejeo, logró robarle el celular y escapó del lugar. La víctima sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y una fisura en el dedo producto de la mordida, por lo que debió ser atendida en un sanatorio céntrico.

El fiscal Ramiro González Raggio, del Ministerio Público de la Acusación, difundió públicamente el rostro del agresor el pasado 6 de enero y solicitó colaboración ciudadana para dar con su paradero. Gracias a la repercusión del caso, llegaron múltiples datos a la Fiscalía.

“Es una persona peligrosa”, advirtió el fiscal, quien detalló que Urquia es oriundo de Córdoba Capital y que luego del ataque fue visto en la terminal de ómnibus de Rosario, en Cañada de Gómez y Armstrong, donde incluso recibió atención médica antes de regresar a Córdoba.

La imagen que difundió el MPA de Josué Alexis Urquia, de 32 años

Detención en Córdoba

Tras tareas de investigación, exhortos judiciales y allanamientos, la Fiscalía Regional 2 confirmó que Urquia había sido detenido el 1° de enero en la ciudad de Córdoba, apenas dos días después del ataque en Rosario, mientras cometía otro robo.

“Se corroboró que el sindicado se encuentra detenido por un hecho de robo ocurrido el 1/1/26 en dicha jurisdicción”, informó oficialmente el Ministerio Público de la Acusación.

El acusado ya fue imputado por el ayudante fiscal Lucas Carranza Bertarelli y ahora se gestionan los trámites para su traslado a Rosario, donde enfrentará la audiencia imputativa por el intento de abuso y robo agravado.

Josué Alexis Urquia fue detenido en Córdoba el 1 de enero por robo.

Amplio prontuario criminal

Las autoridades confirmaron que Urquia posee antecedentes penales en al menos cinco provincias. Fue condenado en 2017 por tres hurtos cometidos en colectivos de larga distancia, robando a pasajeras.

No obstante, ya en 2011 su nombre figuraba en crónicas policiales, en el marco de un robo y, como argumentaba trastornos de conducta, fue internado con custodia en el hospital del Paso de los Libres, en Corrientes, de donde se fugó en un descuido del agente que debía seguir sus pasos.

“Es una persona peligrosa. Tiene antecedentes penales en La Pampa. A partir de la publicación de este hecho y la repercusión que tuvo nos llegó información de que tiene causas similares en Santa Teresita, Buenos Aires, en El Calafate y en otras localidades santafesinas, como nuestra capital provincial. Se mueve bastante por el país. Por eso hacemos un llamado para que cualquier información se aporte a la Fiscalía. Siempre se lo ve solo”, concluyó González Raggio.

Para el funcionario judicial, en función de las medidas realizadas y la declaración de la víctima, el plan de Urquia “era cometer un abuso sexual”. “Tenemos prueba directa de la declaración de la víctima, más allá de las imágenes del negocio”, finalizó.

Urquia también fue detenido en Córdoba. En agosto de 2022 fue arrestado al arribar a la terminal de ómnibus de la capital de esa provincia por haber robado dinero a distintos pasajeros.

En marzo de 2022 también fue detenido, cuando cometió un hurto en un colectivo de larga distancia que se dirigía desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia. Puntualmente, aprovechó que una pasajera se había dormido y metió su mano en su bolso, de donde sacó dinero en efectivo. Gendarmería lo aprehendió y constató que llevaba 13 identidades falsas.

El testimonio de la víctima

Luz, la joven atacada, habló con el programa Telenoche Rosario antes de que se confirmara la detención del agresor y expresó su preocupación y miedo por lo ocurrido.

“Ahora me siento un poco mejor, estoy más tranquila. Estoy muy acompañada por mi familia y mis amigas. Me deja más tranquila que la gente sepa quién es y dónde podría estar, pero hasta que no lo agarren no llegará la tranquilidad total”, declaró.

La víctima sostuvo que el delincuente no tenía intenciones de robo, sino de abuso sexual. “Nunca me pidió dinero. Tenía plata y se la llevó al final. Sus intenciones eran claramente agredirme sexualmente”, afirmó.

Además, aseguró que el acusado tiene antecedentes por exhibicionismo y advirtió: “Es un peligro que esté suelto”.

Luz, estudiante de Derecho y oriunda de San Nicolás, se encuentra de licencia laboral y continúa recuperándose de las lesiones físicas y emocionales que le dejó el violento episodio.

Próximos pasos judiciales

Con Urquia detenido en Córdoba, la Justicia santafesina avanza en los trámites para su extradición y posterior imputación formal en Rosario. Enfrentará cargos por intento de abuso sexual y robo, además de que se investigan otros hechos similares ocurridos en distintas provincias.